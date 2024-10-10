У Барко результативные действия в 7 из 10 первых матчей за «Спартак» в РПЛ – рекорд красно-белых с момента сбора статистики
Эсекиэль Барко показал лучшую статистику для новичка «Спартака» за 15 лет.
Аргентинский полузащитник отметился голом или результативной передачей в 7 из 10 матчей за красно-белых в Мир РПЛ.
За последние 15 лет (когда доступна статистика голевых передач) это лучший результат «Спартака». Ни у кого другого не было больше 5 матчей с результативным действием в первых 10 играх за клуб:
Эсекиэль Барко – 7;
Алекс – 5;
Веллитон – 5;
Эммануэль Эменике – 5;
Хосе Хурадо – 5;
Тео Бонгонда – 5.
Кроме того, Барко поучаствовал в 53% голов «Спартака» в этом сезоне чемпионата России (9 из 17). Только у Мирлинда Даку из «Рубина» выше процент вовлеченности в голы своей команды в этом сезоне (57%).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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