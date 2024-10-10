У Барко результативные действия в 7 из 10 первых матчей за «Спартак» в РПЛ – рекорд красно-белых с момента сбора статистики

Эсекиэль Барко показал лучшую статистику для новичка «Спартака» за 15 лет.

Аргентинский полузащитник отметился голом или результативной передачей в 7 из 10 матчей за красно-белых в Мир РПЛ .

За последние 15 лет (когда доступна статистика голевых передач) это лучший результат «Спартака». Ни у кого другого не было больше 5 матчей с результативным действием в первых 10 играх за клуб:

Эсекиэль Барко – 7;

Алекс – 5;

Веллитон – 5;

Эммануэль Эменике – 5;

Хосе Хурадо – 5;

Тео Бонгонда – 5.

Кроме того, Барко поучаствовал в 53% голов «Спартака » в этом сезоне чемпионата России (9 из 17). Только у Мирлинда Даку из «Рубина» выше процент вовлеченности в голы своей команды в этом сезоне (57%).