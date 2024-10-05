Барко забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 13 играх за «Спартак»

Эсекиэль Барко совершил результативное действие в четвертой игре подряд.

Полузащитник «Спартака » сегодня ассистировал форварду Шамару Николсону в матче против «Ростова » в 11-м туре Мир РПЛ . Ранее аргентинец забил «Динамо» (в двух матчах) и «Локомотиву».

Всего у Барко 6 голов и 4 голевых паса в 13 играх в составе московского клуба. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .