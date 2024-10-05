Барко забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 13 играх за «Спартак»
Эсекиэль Барко совершил результативное действие в четвертой игре подряд.
Полузащитник «Спартака» сегодня ассистировал форварду Шамару Николсону в матче против «Ростова» в 11-м туре Мир РПЛ. Ранее аргентинец забил «Динамо» (в двух матчах) и «Локомотиву».
Всего у Барко 6 голов и 4 голевых паса в 13 играх в составе московского клуба. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости