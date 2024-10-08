Барко – игрок месяца в «Спартаке». У хавбека 2 гола в 3 матчах сентября

Эсекьель Барко получил приз Winline игрок сентября в «Спартаке».

В голосовании на сайте красно-белых аргентинец набрал 65% голосов, обойдя Манфреда Угальде (22%) и Александра Максименко (13%).

В сентябре Барко сыграл три матча, в которых отметился двумя голами.

Подробную статистику полузащитника можно найти здесь .