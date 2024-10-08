Барко – игрок месяца в «Спартаке». У хавбека 2 гола в 3 матчах сентября
Эсекьель Барко получил приз Winline игрок сентября в «Спартаке».
В голосовании на сайте красно-белых аргентинец набрал 65% голосов, обойдя Манфреда Угальде (22%) и Александра Максименко (13%).
В сентябре Барко сыграл три матча, в которых отметился двумя голами.
Подробную статистику полузащитника можно найти здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Спартака»
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