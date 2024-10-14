Европейские лиги и FIFPro пожаловались в антимонопольные органы ЕС из-за календаря: «ФИФА действует лишь в собственных интересах. Впереди худший сезон в истории в плане нагрузок»
Профсоюз футболистов и более 30 европейских лиг пожаловались в антимонопольные органы Евросоюза на календарь международных матчей – по мнению FIFPro, график стал неприемлемым для национальных лиг и создает угрозу здоровью игроков.
Сегодня представители профсоюзов игроков Франции, Италии и Норвегии провели совместную пресс-конференцию с высокопоставленными представителями Ла Лиги, АПЛ и чемпионата Бельгии, чтобы объяснить свою жалобу на ФИФА.
«ФИФА отказывается прислушиваться и взаимодействовать с основным трудовым ресурсом нашей индустрии – с игроками, которые находятся на поле, являются двигателем европейской и мировой культуры развлечений и работают на пределе своих возможностей.
Но мы прислушивались к нашим игрокам и долгое время получали одни и те же сообщения о том, что они слишком много играют и им не хватает времени для восстановления. В преддверии худшего сезона в истории с точки зрения нагрузки многие решили публично выступить с тем же лозунгом: «Хватит», – сказал президент FIFPro Europe Давид Терье.
На пресс-конференции также выступил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.
«Профсоюзы и лиги четко настроены на защиту национальных лиг и их игроков.
Вводя новые форматы и расширяя соревнования в одностороннем порядке, ФИФА действует исключительно в собственных интересах, не принимая во внимание ущерб, наносимый в результате всей футбольной экосистеме», – сказал Тебас.
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