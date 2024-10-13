Роналду попросил стюарда дать выбежавшему фанату сделать с ним селфи перед заменой

Криштиану Роналду не отказал в фото выбежавшему на поле болельщику.

Сборная Португалии выиграла у команды Польши в матче Лиги наций (3:1). Роналду в этой игре забил 906-й гол в карьере и 133-й за национальную команду страны.

Во время замены на 63-й минуте к португальцу прорвался фанат с мобильным телефоном и в футболке 39-летнего форварда.

Роналду попросил стюарда, следовавшего за болельщиком, позволить тому сделать селфи.

Фото: AFP /ANDRZEJ IWANCZUK