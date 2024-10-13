Роналду попросил стюарда дать выбежавшему фанату сделать с ним селфи перед заменой
Криштиану Роналду не отказал в фото выбежавшему на поле болельщику.
Сборная Португалии выиграла у команды Польши в матче Лиги наций (3:1). Роналду в этой игре забил 906-й гол в карьере и 133-й за национальную команду страны.
Во время замены на 63-й минуте к португальцу прорвался фанат с мобильным телефоном и в футболке 39-летнего форварда.
Роналду попросил стюарда, следовавшего за болельщиком, позволить тому сделать селфи.
Фото: AFP/ANDRZEJ IWANCZUK
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: B/R Football
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости