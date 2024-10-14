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  • Роберто Мартинес: «Роналду играет не как 39-летний – возраст не имеет значения. Легко управлять игроком, который все отдает ради победы. Мы все можем многому научиться»
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Роберто Мартинес: «Роналду играет не как 39-летний – возраст не имеет значения. Легко управлять игроком, который все отдает ради победы. Мы все можем многому научиться»

Роберто Мартинес заявил, что Криштиану Роналду всегда хочет побеждать.

15 октября сборная Португалии сыграет против команды Шотландии в Глазго в Лиге наций.

– Думаю, возраст игрока не имеет значения, Криштиану работает и играет не как 39-летний игрок.

Мы работаем с каждым игроком, принимая во внимание то, как он себя чувствует. Криштиану играет очень хорошо.

– Каково иметь в команде такого футболиста, как Криштиану Роналду?

– Он усердно работает, чтобы помочь команде.

Когда приезжаешь на такой стадион, то понимаешь, какая это знаковая фигура и какую уникальную карьеру он сделал – количество забитых им голов, трофеи.

Очень легко управлять игроком, который все отдает ради победы. Он всегда хочет побеждать.

Мы все можем многому научиться, имея в команде такого футболиста, – сказал главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Record
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Шотландии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoРоберто Мартинес
logoЛига наций УЕФА
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