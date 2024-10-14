Роберто Мартинес: «Роналду играет не как 39-летний – возраст не имеет значения. Легко управлять игроком, который все отдает ради победы. Мы все можем многому научиться»
15 октября сборная Португалии сыграет против команды Шотландии в Глазго в Лиге наций.
– Думаю, возраст игрока не имеет значения, Криштиану работает и играет не как 39-летний игрок.
Мы работаем с каждым игроком, принимая во внимание то, как он себя чувствует. Криштиану играет очень хорошо.
– Каково иметь в команде такого футболиста, как Криштиану Роналду?
– Он усердно работает, чтобы помочь команде.
Когда приезжаешь на такой стадион, то понимаешь, какая это знаковая фигура и какую уникальную карьеру он сделал – количество забитых им голов, трофеи.
Очень легко управлять игроком, который все отдает ради победы. Он всегда хочет побеждать.
Мы все можем многому научиться, имея в команде такого футболиста, – сказал главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес.
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