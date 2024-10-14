«Тебе пришлось завершить карьеру, чтобы перейти в большой клуб». Роналду – Шченсному о «Барселоне»
Криштиану Роналду пошутил о переходе Войчеха Шченсного в «Барселону».
Польский голкипер, объявивший о завершении карьеры летом, вернулся в футбол и подписал контракт с каталонским клубом до конца сезона.
Роналду и Шченсны пообщались в подтрибунном помещении перед матчем сборных Польши и Португалии в Лиге наций (1:3). С Войчехом был его сын Лиам.
Шченсны: «Я перешел в «Барселону», но мой сын – твой самый большой поклонник».
Роналду: «Знаю, знаю (смеется). Все хорошо? Ты счастлив? Удивительно. Тебе пришлось завершить карьеру, чтобы перейти в большой клуб».
Напомним, поляк и португалец вместе играли за «Ювентус».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport.pl
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