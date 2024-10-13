«Роналду идеален». Мартинес после гола Криштиану Польше
Роберто Мартинес объяснил замену Криштиану Роналду в матче со сборной Польши.
Сборная Португалии одержала победу со счетом 3:1 в третьем туре группового этапа Лиги наций. Роналду отличился забитым голом в первом тайме и был заменен на 63-й минуте.
«Это очень важно, это часть управления составом, потому что нам нужно провести две игры за 72 часа. Диогу Жота вошел в игру очень хорошо. Важно использовать игроков, которые у нас есть на скамейке запасных.
Криштиану сейчас идеален», – сказал главный тренер сборной Португалии.
Португальцы 15 октября на выезде сыграют с Шотландией.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
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