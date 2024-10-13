«Роналду идеален». Мартинес после гола Криштиану Польше

Роберто Мартинес объяснил замену Криштиану Роналду в матче со сборной Польши.

Сборная Португалии одержала победу со счетом 3:1 в третьем туре группового этапа Лиги наций . Роналду отличился забитым голом в первом тайме и был заменен на 63-й минуте.

«Это очень важно, это часть управления составом, потому что нам нужно провести две игры за 72 часа. Диогу Жота вошел в игру очень хорошо. Важно использовать игроков, которые у нас есть на скамейке запасных.

Криштиану сейчас идеален», – сказал главный тренер сборной Португалии.

Португальцы 15 октября на выезде сыграют с Шотландией.