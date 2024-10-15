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Тухель заинтересован в работе со сборной Англии. Он хочет около 100 тысяч фунтов в неделю – чуть больше, чем получал Саутгейт

Томас Тухель заинтересован в работе со сборной Англии.

Сегодня стало известно, что Футбольная ассоциация Англии ведет переговоры с агентами 51-летнего тренера.

По данным журналиста Бена Джейкобса, Тухель заинтересован в этой должности и хочет вернуться к жизни в Лондоне, где он работал с «Челси».

Назначение Тухеля не потребует выплаты его бывшему клубу, «Баварии».

Отмечается, что немец хочет получать немногим больше 100 тысяч фунтов в неделю. Эта зарплата чуть выше, чем была у прошлого постоянного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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logoТомас Тухель
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