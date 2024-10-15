Бояринцев про Пьянича: «Смущает возраст и игра в ОАЭ – это наша Вторая лига. История с Маркизио может повториться»
Денис Бояринцев высказал сомнения о подписании ЦСКА хавбека Миралема Пьянича.
«Наверное, для многих переход Пьянича в ЦСКА был неожиданным, поскольку Миралем много поиграл на высоком уровне. Смущает пограничный возраст, 34 года, и то, что в последнее время он играл в ОАЭ.
Мы же понимаем, какой там уровень футбола. Я уверен, что в РПЛ он намного выше. А их чемпионат – это наша Вторая лига.
Вполне возможно, что здесь может повториться история с Маркизио, хотя Пьянич – очень опытный игрок и звезда мирового уровня», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Бояринцев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
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