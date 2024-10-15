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Бояринцев про Пьянича: «Смущает возраст и игра в ОАЭ – это наша Вторая лига. История с Маркизио может повториться»

Денис Бояринцев высказал сомнения о подписании ЦСКА хавбека Миралема Пьянича.

«Наверное, для многих переход Пьянича в ЦСКА был неожиданным, поскольку Миралем много поиграл на высоком уровне. Смущает пограничный возраст, 34 года, и то, что в последнее время он играл в ОАЭ.

Мы же понимаем, какой там уровень футбола. Я уверен, что в РПЛ он намного выше. А их чемпионат – это наша Вторая лига.

Вполне возможно, что здесь может повториться история с Маркизио, хотя Пьянич – очень опытный игрок и звезда мирового уровня», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Бояринцев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoЗенит
logoДенис Бояринцев
logoКлаудио Маркизио
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига ОАЭ
logoМиралем Пьянич
logoЧемпионат.com
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