Бояринцев про Пьянича: «Смущает возраст и игра в ОАЭ – это наша Вторая лига. История с Маркизио может повториться»

Денис Бояринцев высказал сомнения о подписании ЦСКА хавбека Миралема Пьянича.

«Наверное, для многих переход Пьянича в ЦСКА был неожиданным, поскольку Миралем много поиграл на высоком уровне. Смущает пограничный возраст, 34 года, и то, что в последнее время он играл в ОАЭ.

Мы же понимаем, какой там уровень футбола. Я уверен, что в РПЛ он намного выше. А их чемпионат – это наша Вторая лига.

Вполне возможно, что здесь может повториться история с Маркизио , хотя Пьянич – очень опытный игрок и звезда мирового уровня», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Бояринцев .