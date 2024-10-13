Валерий Масалитин: «Либо ЦСКА становится уже середняком, либо должен усиливаться и развиваться. Пьянич, Койта и Гуарирапа ничем не лучше ушедших»
«У ЦСКА что ни трансфер, то идет переплата. Тот же Давила. Просто переплаченные трансферы! В последнее время не знаю, что там творится. Раньше брали, сразу заигрывали, было видно, что хорошие футболисты. Сейчас — коты в мешке, не ясно, заиграют или нет.
Взяли Койта. Это кто вообще?! Сколько ждать его? Взяли Пьянича, но сколько ждать, когда он приведет себя в порядок? Да, это не [Виллиан] Жозе из «Спартака» с лишним весом, но Пьянич 4-5 месяцев не играл. Может, пара лишних килограмм и у него есть. Вот что за трансферы?
Жемалетдинов вроде начал показывать свой истинный уровень, но получил травму. Сколько ждать? Или тот же Гуарирапа. Но вы же им деньги платите. Ну, давайте ждать. Футболисты должны усиливать, но эти ничем не лучше ушедших. Или ЦСКА становится уже середняком, либо клуб должен усиливаться и развиваться. Посмотрите на «Локомотив», который сделал ставку на своих», — сказал бывший нападающий ЦСКА.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий