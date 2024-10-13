Валерий Масалитин: «Либо ЦСКА становится уже середняком, либо должен усиливаться и развиваться. Пьянич, Койта и Гуарирапа ничем не лучше ушедших» 

Валерий Масалитин раскритиковал трансферы ЦСКА.

«У ЦСКА что ни трансфер, то идет переплата. Тот же Давила . Просто переплаченные трансферы! В последнее время не знаю, что там творится. Раньше брали, сразу заигрывали, было видно, что хорошие футболисты. Сейчас — коты в мешке, не ясно, заиграют или нет.

Взяли Койта. Это кто вообще?! Сколько ждать его? Взяли Пьянича, но сколько ждать, когда он приведет себя в порядок? Да, это не [Виллиан] Жозе из «Спартака» с лишним весом, но Пьянич 4-5 месяцев не играл. Может, пара лишних килограмм и у него есть. Вот что за трансферы?

Жемалетдинов вроде начал показывать свой истинный уровень, но получил травму. Сколько ждать? Или тот же Гуарирапа . Но вы же им деньги платите. Ну, давайте ждать. Футболисты должны усиливать, но эти ничем не лучше ушедших. Или ЦСКА становится уже середняком, либо клуб должен усиливаться и развиваться. Посмотрите на «Локомотив», который сделал ставку на своих», — сказал бывший нападающий ЦСКА.