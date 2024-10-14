Дивеев о Пьяниче в ЦСКА: «Еще покажет всем, какой он мастер. Он профессионал, видно его уровень»
Игорь Дивеев высказался об игровом уровне Миралема Пьянича.
«Пьянич – профессионал, видно его уровень, чувствуется видение поля. Не просто так он играл в «Ювентусе», «Барселоне», «Роме».
Не растерял ли он свои качества? Нет. Думаю, Пьянич еще покажет всем, какой он мастер», – заявил защитник ЦСКА.
Миралем Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента в конце сентября. 34-летний хавбек дебютировал за клуб, выйдя на замену в матче чемпионата России с «Динамо» (2:1) на 75-й минуте.
На данный момент армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 20 очков.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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