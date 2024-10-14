Дивеев о Пьяниче в ЦСКА: «Еще покажет всем, какой он мастер. Он профессионал, видно его уровень»

Игорь Дивеев высказался об игровом уровне Миралема Пьянича.

«Пьянич – профессионал, видно его уровень, чувствуется видение поля. Не просто так он играл в «Ювентусе», «Барселоне», «Роме».

Не растерял ли он свои качества? Нет. Думаю, Пьянич еще покажет всем, какой он мастер», – заявил защитник ЦСКА.

Миралем Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента в конце сентября. 34-летний хавбек дебютировал за клуб, выйдя на замену в матче чемпионата России с «Динамо» (2:1) на 75-й минуте.

На данный момент армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 20 очков.