Мусаев из ЦСКА о Пьяниче: «Когда он с мячом, то вообще на него не смотрит. Только на поле поглядывает и любую передачу отдает»
Тамерлан Мусаев поделился мнением об игре Миралема Пьянича за ЦСКА.
34-летний босниец перешел в армейский клуб в конце сентября. 1 октября Пьянич дебютировал за ЦСКА в матче Фонбет Кубка России против «Пари НН» (2:0), а 6 октября сыграл 15 минут против «Динамо» (2:1).
«Когда он с мячом, то он не смотрит на него, только на поле. У него мяч просто под ногой, и он только на поле поглядывает и любую передачу отдает.
Вообще не смотрит на мяч», – сказал нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.
Форвард ЦСКА Мусаев о 2:1 с «Динамо»: «В 1-м тайме должны были забивать 3-4 гола и закрывать все вопросы. У нас был план на игру, и он хорошо работал»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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