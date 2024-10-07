Мусаев из ЦСКА о Пьяниче: «Когда он с мячом, то вообще на него не смотрит. Только на поле поглядывает и любую передачу отдает»

Тамерлан Мусаев поделился мнением об игре Миралема Пьянича за ЦСКА.

34-летний босниец перешел в армейский клуб в конце сентября. 1 октября Пьянич дебютировал за ЦСКА в матче Фонбет Кубка России против «Пари НН» (2:0), а 6 октября сыграл 15 минут против «Динамо» (2:1).

«Когда он с мячом, то он не смотрит на него, только на поле. У него мяч просто под ногой, и он только на поле поглядывает и любую передачу отдает.

Вообще не смотрит на мяч», – сказал нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев .

Форвард ЦСКА Мусаев о 2:1 с «Динамо»: «В 1-м тайме должны были забивать 3-4 гола и закрывать все вопросы. У нас был план на игру, и он хорошо работал»

Как хорош был Пьянич на пике? Пирло сравнивал его с собой