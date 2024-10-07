Аршавин о дебюте Пьянича в РПЛ: «Нельзя сказать, что плохо играл, но ничем не запомнился. Не думаю, что он в идеальной форме»

Андрей Аршавин оценил дебют Миралема Пьянича за ЦСКА в Мир РПЛ.

Хавбек вышел на замену в матче с «Динамо» (2:1) на 75-й минуте.

«Если одним словом, то ничем [не запомнился]. Нельзя сказать, что он плохо играл. Когда он на Кубок вышел, то у него были эпизоды, в которых у него была возможность показать свой класс. Он под себя убрал здорово, на ход дал в одно касание.

Здесь получилось так, что игра не была на нем завязана — кроме нескольких стандартов. Не думаю, что он в идеальной форме. Сколько он готов играть, виднее тренеру и футболистам, которые с ним тренируются», — сказал заместитель гендиректора «Зенита».