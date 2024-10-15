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  • Игрока Испании U19 назвали «ниггой» в матче с Румынией. Федерация и «Атлетик» вступились за Гифта: «Нулевая терпимость к расизму»
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Игрока Испании U19 назвали «ниггой» в матче с Румынией. Федерация и «Атлетик» вступились за Гифта: «Нулевая терпимость к расизму»

Игрока сборной Испании U19 назвали «ниггой».

Вингер молодежной команды «Атлетика» Элайджа Гифт столкнулся с проявлением расизма в товарищеском матче юношеских сборных Испании и Румынии (1:1).

После окончания матча Гифт пожаловался на расистское оскорбление со стороны соперника, которому подвергся незадолго до финального свистка.

На поле едва не началась потасовка. 18-летний испанец с нигерийскими и кубинскими корнями попытался наброситься на оскорбившего его румына, но партнеры по команде удержали Элайджу.

По данным Relevo, румынский футболист сказал «нигга» в адрес Гифта.

Королевская испанская футбольная федерация заявила: «Наш игрок сборной U19 Элайджа Гифт пострадал от расистского инцидента в матче Румыния – Испания в рамках международного турнира, проходившего в Бухаресте. Мы решительно осуждаем любые формы дискриминации в футбольном мире и выражаем Элайдже нашу полную поддержку».

«Атлетик» также выступил с посланием: «Нулевая терпимость к расизму».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Relevo
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