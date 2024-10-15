Игрока Испании U19 назвали «ниггой» в матче с Румынией. Федерация и «Атлетик» вступились за Гифта: «Нулевая терпимость к расизму»
Вингер молодежной команды «Атлетика» Элайджа Гифт столкнулся с проявлением расизма в товарищеском матче юношеских сборных Испании и Румынии (1:1).
После окончания матча Гифт пожаловался на расистское оскорбление со стороны соперника, которому подвергся незадолго до финального свистка.
На поле едва не началась потасовка. 18-летний испанец с нигерийскими и кубинскими корнями попытался наброситься на оскорбившего его румына, но партнеры по команде удержали Элайджу.
По данным Relevo, румынский футболист сказал «нигга» в адрес Гифта.
Королевская испанская футбольная федерация заявила: «Наш игрок сборной U19 Элайджа Гифт пострадал от расистского инцидента в матче Румыния – Испания в рамках международного турнира, проходившего в Бухаресте. Мы решительно осуждаем любые формы дискриминации в футбольном мире и выражаем Элайдже нашу полную поддержку».
«Атлетик» также выступил с посланием: «Нулевая терпимость к расизму».
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