Нико Уильямс: «У нас с братом, как у чернокожих людей, есть важная задача – борьба с расизмом. Это моя цель номер один. Я очень рад, что в ней достигнут прогресс»

Нико Уильямс высказался о борьбе с расизмом.

– После победы на Евро пара Нико – Ламин [Ямаль] стала символом современной Испании, многорасовой и многокультурной страны. Как вы относитесь к этому? Чувствуете ли вы себя символом этого?

– Да. Это очевидно, не так ли? И мне это нравится. Важно, чтобы все знали, что многие люди приезжают в Испанию, чтобы зарабатывать на жизнь, пытаться построить такое будущее, какого у них не может в родных странах, и дать своим детям шанс на лучшую жизнь.

Моя семья совершила это путешествие, и недавно мы рассказали об этом в фильме, который, как мне кажется, прекрасно описывает почти всех, кто приезжает сюда. Я думаю, что Испания движется в правильном направлении, и мы должны продолжать в том же духе. Всегда найдутся люди, которые будут пытаться выставить иммигрантов в другом свете, но их меньшинство. Я очень рад видеть, что в борьбе с расизмом достигнут прогресс.

– Это единственная тема, к которой вы относитесь по-настоящему серьезно.

– Конечно, потому что я знаю, что я публичная персона, многие за мной следят и восхищаются, ко мне прислушиваются, и я стараюсь озвучивать эту проблему, потому что это очень важно. Если мы не будем этого делать, то кто?

Я также забочусь о людях, которые приезжают сюда из Африки или откуда бы то ни было еще и попадают в ту же ситуацию, что и я. Это люди, которые заслуживают помощи и поддержки, а не ненависти. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы у этих людей была лучшая жизнь.

– Вы боитесь, что футбольный пузырь и многомиллионные зарплаты заставят вас забыть о своем происхождении?

– Нет. У нас все по-другому. Мои родители привили мне ценности, которые выходят далеко за рамки денег и роскоши. Правда в том, что жизнь с такими родителями и братом заставила меня совсем по-другому относиться к деньгам и славе. Я понимаю, что все это на самом деле не важно и что наличие у меня чего бы то ни было не делает меня лучше других.

Это правда, что в футболе есть все, некоторые могут потерять голову, но в моем случае я всегда был скромным, и сколько бы у меня ни было денег, я останусь тем же человеком и постараюсь помочь всем.

У нас с братом [Иньяки Уильямсом ], как у чернокожих людей, есть важная задача в этой жизни – борьба с расизмом. Это моя цель номер один. Будучи публичной фигурой, которая пытается внести свой вклад в эту борьбу, я не должен отвлекаться или делать глупости, отрываясь от реальности, – сказал вингер «Атлетика » и сборной Испании.