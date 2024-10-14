  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нико Уильямс: «У нас с братом, как у чернокожих людей, есть важная задача – борьба с расизмом. Это моя цель номер один. Я очень рад, что в ней достигнут прогресс»
46

Нико Уильямс: «У нас с братом, как у чернокожих людей, есть важная задача – борьба с расизмом. Это моя цель номер один. Я очень рад, что в ней достигнут прогресс»

Нико Уильямс высказался о борьбе с расизмом.

– После победы на Евро пара НикоЛамин [Ямаль] стала символом современной Испании, многорасовой и многокультурной страны. Как вы относитесь к этому? Чувствуете ли вы себя символом этого?

– Да. Это очевидно, не так ли? И мне это нравится. Важно, чтобы все знали, что многие люди приезжают в Испанию, чтобы зарабатывать на жизнь, пытаться построить такое будущее, какого у них не может в родных странах, и дать своим детям шанс на лучшую жизнь.

Моя семья совершила это путешествие, и недавно мы рассказали об этом в фильме, который, как мне кажется, прекрасно описывает почти всех, кто приезжает сюда. Я думаю, что Испания движется в правильном направлении, и мы должны продолжать в том же духе. Всегда найдутся люди, которые будут пытаться выставить иммигрантов в другом свете, но их меньшинство. Я очень рад видеть, что в борьбе с расизмом достигнут прогресс.

– Это единственная тема, к которой вы относитесь по-настоящему серьезно.

– Конечно, потому что я знаю, что я публичная персона, многие за мной следят и восхищаются, ко мне прислушиваются, и я стараюсь озвучивать эту проблему, потому что это очень важно. Если мы не будем этого делать, то кто?

Я также забочусь о людях, которые приезжают сюда из Африки или откуда бы то ни было еще и попадают в ту же ситуацию, что и я. Это люди, которые заслуживают помощи и поддержки, а не ненависти. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы у этих людей была лучшая жизнь.

– Вы боитесь, что футбольный пузырь и многомиллионные зарплаты заставят вас забыть о своем происхождении?

– Нет. У нас все по-другому. Мои родители привили мне ценности, которые выходят далеко за рамки денег и роскоши. Правда в том, что жизнь с такими родителями и братом заставила меня совсем по-другому относиться к деньгам и славе. Я понимаю, что все это на самом деле не важно и что наличие у меня чего бы то ни было не делает меня лучше других. 

Это правда, что в футболе есть все, некоторые могут потерять голову, но в моем случае я всегда был скромным, и сколько бы у меня ни было денег, я останусь тем же человеком и постараюсь помочь всем.

У нас с братом [Иньяки Уильямсом], как у чернокожих людей, есть важная задача в этой жизни – борьба с расизмом. Это моя цель номер один. Будучи публичной фигурой, которая пытается внести свой вклад в эту борьбу, я не должен отвлекаться или делать глупости, отрываясь от реальности, – сказал вингер «Атлетика» и сборной Испании. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Mundo
logoАтлетик
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoИньяки Уильямс
дискриминация
logoНико Уильямс
logoЛамин Ямаль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль, Уильямс, Педри, Карвахаль, Кубарси, Мората – в составе сборной Испании на матчи против Дании и Сербии
274 октября, 12:10
Нико Уильямс о словах Винисиуса про расизм в Испании: «Все правильно сказал. Его оскорбляют, потому что он отличный игрок. Это должно прекратиться»
1174 сентября, 22:05
Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»
3134 сентября, 20:05
Иньяки Уильямс уговаривает Нико остаться в «Атлетике». Это серьезное препятствие для трансфера в «Барсу» (Mundo Deportivo)
725 августа, 17:22
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Глава КФФ о работе Черчесова: «Со Словенией мы окончательно убедились в том, что это наш стиль. Теперь надо оттачивать и становиться чемпионами Вселенной»
2 минуты назад
«Сокол» Казань о поиске таролога: «Мы еще натальные карты делали. Любые способы на пути к победе хороши»
911 минут назад
ФИФА о решении по делу Диарра: «Определим, какие изменения регламента наиболее уместны. В совершенствовании трансферной системы был достигнут значительный прогресс»
219 минут назад
❤️‍🔥 Фанатская поддержка в РПЛ. Вспоминаем 8 ярких ситуаций на стадионах
38 минут назадСпецпроект
Головин о бане сборной: «Тяжело к такому привыкнуть. Но Сербия и Камерун – топовые сборные, с такими и хочется играть»
650 минут назад
Казанский «Сокол» опубликовал вакансию таролога. Зарплата – от 300 тысяч рублей в месяц, обязанности – проводить групповые сеансы и составлять индивидуальные планы для игроков
4158 минут назад
Денис о «Золотом мяче»: «Лаутаро заслуживает больше всех, он забил столько голов и достиг всех целей»
22сегодня, 08:09
Лига наций. Франция в гостях у Бельгии, Германия против Нидерландов, Италия сыграет с Израилем
11сегодня, 07:30
Ребята получают шанс поиграть в футбол, увидеть родной район и пообщаться. Рассказываем про футбол из сел
12 октября, 06:00Спецпроект
Погба интересен «Лос-Анджелесу». Хавбек близок к расторжению контракта с «Юве»
21сегодня, 06:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпулю» интересен Баде из «Севильи». Защитника рассматривают как потенциальную замену ван Дейку (CaughtOffside)
111 минут назад
Илич об отставке из «Пари НН»: «Решение руководства клуба. Слышал, там были недовольны стилем игры. Команда неплохо играла – набрали 11 очков против прямых конкурентов»
228 минут назад
Мостовой о стажировке в «Спартаке» после болезни: «Посмотрим, дайте восстановиться. Сегодня будем решать, как двигаться дальше»
834 минуты назад
«Сосьедад» о восстановлении Захаряна: «100% на этой неделе будет работать в общей группе. Нужно провести 10 тренировок без каких-либо проблем, чтобы быть в составе на матчи»
140 минут назад
Промеса еще не зарегистрировали во 2-й лиге ОАЭ. Экс-игрок «Спартака» подписал контракт с «Юнайтед» в начале сентября
43 минуты назад
Карсли не отказывался возглавить сборную Англии: «Определенно нет. Я пытался донести, что это одна из лучших работ в мире. Выполнять ее – привилегия, и я чувствую, что мне доверяют»
248 минут назад
Гендиректор Серии А о клубном ЧМ: «ФИФА не проконсультировалась с нами. Новые турниры увеличат экономическое неравенство между клубами, что сделает чемпионаты менее интересными»
2сегодня, 08:33
Италия – Израиль. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
2сегодня, 07:54
Асхабадзе о самом дорогом трансфере «Факела» за 5 лет: «Дзиов из брестского «Динамо» за 80 тысяч евро плюс-минус» 
11сегодня, 07:44
Онопко о нелюбви Карпина к журналистам: «Иногда ему надоедает отвечать на одни и те же вопросы, особенно неграмотные. Есть такие, которые даже не думают, что спрашивают» 
7сегодня, 07:27