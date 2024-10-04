Луис де ла Фуэнте: «Агрессивным, нетолерантным людям не место в футболе, надо выдворить их со стадионов. В повседневной жизни они – никто и используют матчи, чтобы проявить себя»
«Я всегда был категорически против. Футбол становится жертвой нетолерантных людей, которые используют его как платформу для выражения определенного поведения.
В своей повседневной жизни они – никто, и видят в этом возможность проявить себя. Я считаю, что необходимо искоренить эти проявления насилия не только в футболе, но и на улицах, в театре. Им не место в обществе. Это недопустимо, что подобные вещи происходят на стадионе.
Агрессивным людям не место в футболе и в обществе. Их нужно убрать, и я бы посоветовал тем, кто отвечает за решение этой проблемы, найти необходимые инструменты для того, чтобы выдворить этих людей со стадионов.
Если нужно навсегда – значит, навсегда. Когда-нибудь произойдет трагедия, и тогда мы начнем рвать на себе волосы», – сказал главный тренер сборной Испании.
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