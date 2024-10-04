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Луис де ла Фуэнте: «Агрессивным, нетолерантным людям не место в футболе, надо выдворить их со стадионов. В повседневной жизни они – никто и используют матчи, чтобы проявить себя»

Луис де ла Фуэнте считает, что нетолерантных людей не должно быть на стадионах.

«Я всегда был категорически против. Футбол становится жертвой нетолерантных людей, которые используют его как платформу для выражения определенного поведения.

В своей повседневной жизни они – никто, и видят в этом возможность проявить себя. Я считаю, что необходимо искоренить эти проявления насилия не только в футболе, но и на улицах, в театре. Им не место в обществе. Это недопустимо, что подобные вещи происходят на стадионе.

Агрессивным людям не место в футболе и в обществе. Их нужно убрать, и я бы посоветовал тем, кто отвечает за решение этой проблемы, найти необходимые инструменты для того, чтобы выдворить этих людей со стадионов.

Если нужно навсегда – значит, навсегда. Когда-нибудь произойдет трагедия, и тогда мы начнем рвать на себе волосы», – сказал главный тренер сборной Испании

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
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дискриминация
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