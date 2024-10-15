«Зенит» давал 18 миллионов. Я видел, что Тюкавин не хочет». Интервью агента Алексея Сафонова

Дорский узнал главное о карьере бомбардира «Динамо».

Алексей Сафонов – один из первых больших футбольных агентов России, сделавших имя еще в 2000-е. Сафонов работал с Сергеем Рыжиковым, Алексеем Медведевым, Валерием Климовым, Владимиром Гранатом, Георгием Щенниковым, Ренатом Сабитовым и молодым Артемом Дзюбой.

Сейчас у Сафонова три клиента из РПЛ: официально лучший игрок прошлого сезона Константин Тюкавин, опорник «Динамо» Александр Кутицкий и вратарь Илья Помазун, четыре последних года проведший в «Урале».

Сафонов не стесняется публично критиковать клуб главного клиента и партнеров Тюкавина, а также фантазировать о количестве голов Константина в «Зените».

Александр Дорский встретился с Сафоновым и узнал причины такой дерзости и планы по карьере Тюкавина.

Как оценить Тюкавина на старте этого сезона? Почему Сафонов сравнивает его с Глушенковым?

– У Тюкавина – всего четыре гола в одиннадцати матчах РПЛ, при этом два Костя положил «Спартаку». Такой старт сезона – повод для беспокойства?

– Вообще нет. Я знаю, как Тюкавин тренируется, чем он занимается после. Никаких тусовок – наоборот, постоянно снимает теннисные корты, играет с отцом и братом. Плюс летом у Кости родилась дочь Теона.

Но таким он был и до появления дочки. Уже второго января он мог скинуть фотку: вот выполняю беговую работу и приседаю с весами. Я думаю: «Да какие веса? Отдохни нормально». Так что Тюкавин не типичный футболист для нашего менталитета.

– И все-таки: почему начало этого сезона получилось не таким фееричным, как большая часть прошлого?

– Я читаю твой телеграм-канал, смотрю «Итоги». Когда вы обсуждали результативность Кости, ты говорил: «У него много моментов, но пока не забивает». Я тебе верю, в том числе потому что это совпадает с моим восприятием. Так что прорвет.

Кроме того, посмотри, сколько Костя отдает обостряющих передач. Если после них забивали бы хотя бы в половине случаев, он был бы где-то рядом с Батраковым по системе «гол+пас».

И поделюсь одним наблюдением. Мне кажется, что после того, как Косте дали все призы по итогам прошлого сезона, латиноамериканцы стали играть больше на себя и меньше отдавать передач, от этого, на мой взгляд, пострадала командная игра. Соответственно, это сказывается на общем результате.

– Это ваша оценка или мнение Кости?

– Конечно, моя. Это болельщицкая точка зрения.

– Но даже до сентябрьской паузы на сборные Тюкавин занимал 3-е место по касаниям в штрафной, делил 2-е по явным моментам. В прошлом сезоне было то же самое.

– Да, ты приводил эту статистику в «Итогах», я это все видел. Но можно ли сказать, что «Динамо» строит игру вокруг Тюкавина? Сколько, например, он получил передач в игре со «Спартаком» в чемпионате? У него был охренительный КПД. Если тренер не строит игру вокруг лучшего нападающего в лиге, то, наверное, этому тренеру можно задавать вопросы. Я их и задаю через медиа.

В прошлом сезоне Костя не только много забивал, но и много отдавал. Почти столько же, сколько Глушенков.

– Костя много отдавал, но все-таки у него было 9 голевых, а у Глушенкова – 16.

– Ну так а сколько Глушенков отдал со стандартов?

– 10.

– Вот, это почти столько же.

– В этом сезоне вы минимум дважды сравнивали Тюкавина с Глушенковым: «Посмотрите, сколько раз мяч получает Глушенков и сколько Костя».

– Глушенков – классный футболист, давайте не будем это мусолить. Классно же, что у нас появились два таких атакующих игрока, это наши молодые звезды.

Теперь есть и третья звезда – Батраков. Это как жаловались Сталину: «У Тухачевского две жены и три любовницы. Что будем делать?» – «Завидовать». Если у нас в лиге появятся еще пять игроков уровня Тюкавина и Глушенкова, я первым скажу: «Вот это у нас офигительный чемпионат».

Я по-белому завидую Глушенкову, что у него рядом есть Вендел и Клаудиньо. Если бы у Кости были такие партнеры, он мог бы забивать по 20-30 голов за сезон. Я не хочу этим обидеть «Динамо»: объективно у нас в чемпионате вообще нет легионеров уровня Вендела и Клаудиньо.

– Это правда, но, во-первых, например, Бителло – очень хороший игрок для РПЛ, во-вторых, «Динамо» – самая повернутая на атаке команда в лиге.

– Повторюсь: мне кажется, что в начале сезона легионеры видели повышенное внимание к Косте в СМИ и футбольном мире. На мой взгляд, даже ЦСКА играл больше на Мусаева, чем «Динамо» на Костю. Это мое мнение, ты меня не переубедишь.

– Возвращаясь к сравнению Тюкавина с Глушенковым. Насколько оно корректно, учитывая, что они играют на разных позициях?

– А почему некорректно? Два атакующих футболиста.

– Глушенков получает больше передач, потому что он больше участвует в конструировании атак. Тюкавин получает больше передач в чужой штрафной, потому что он изначально ближе к ней находится.

– Костя может и играть в подыгрыше, помогая создавать моменты. Здесь вообще нет никакой проблемы.

Сафонов сделал бы Тюкавина капитаном «Динамо». Говорит, что больше не видит лидеров

– По ходу летнего трансферного окна вы высказывались о возможном развитии Тюкавина, но давайте зафиксируем: он мог уйти из «Динамо» в межсезонье?

– Теоретически – да, но, во-первых, внутри мы решили провести еще один сезон в роли лидера «Динамо», во-вторых, нужно понимать, что в контракте прописаны довольно большие отступные и нет цели «Лишь бы уехать».

– Тюкавин – лидер нынешнего «Динамо»?

– А в нашем футболе много игроков, которые в 22 года забили под 50 голов? Я не сомневаюсь: если Костя доиграет до 35-36 лет, он побьет все рекорды Кержакова и Дзюбы.

– Разве лидерские качества заключаются в количестве голов?

– В том числе. А так Костя, например, не побоялся пробить следующий пенальти после той истории с «Зенитом». Да, не забил, но он же не побоялся взять на себя ответственность. Более того, отец Кости спрашивал: «Почему Костя не пробил следующий после промаха?»

– Кто еще лидер «Динамо»?

– В этом и проблема: я его не вижу. Я сделал бы Тюкавина капитаном: он может и в раздевалке напихать, в том числе латиноамериканцам. В какой-то степени могу представить в этой роли Лунева.

– Отец Кости считает, что он должен был бить следующий пенальти после промаха с «Оренбургом». Вы считаете так же?

– Здесь я согласен с отцом, потому что никто лучше него не знает ни его, ни Костю. Но, наверное, если Костя не пробил следующий пенальти в том же матче с «Оренбургом» и не подошел к точке дальше, значит, он был не до конца к этому готов.

Вообще, тема с пенальти «Динамо» как-то раздута, при этом в медиа она почти не разъяснялась.

– Давайте разъясним.

– В прошлом сезоне у «Динамо» был Смолов – когда он был на поле, пенальти отдавали ему. Также пенальтистами были Фомин и Тюкавин. Как-то Фомин подошел к Косте: «Слушай, у меня чего-то не идет, давай, если заработаем, а Феди не будет на поле, пробьешь ты».

В матче с «Зенитом» на поле были Фомин и Тюкавин. Нгамале и близко не было в списке бьющих. Мне показалось, что сначала вообще хотел ударить Карраскаль.

– Это правда, он сразу выхватил мяч.

– Ну вот, так что Карраскаль и Нгамале все сами решили на поле.

– Но и история со Смоловым, Фоминым и Тюкавиным была не в этом сезоне.

– Да. Но после этого никто не назначал пенальтистов. Значит, ситуация осталась той же.

Резкие высказывания о «Динамо»: называет себя сторонним наблюдателем, клуб чувствителен к словам

– Вы один из немногих агентов, которые публично жестко высказываются о тренере и команде, в которой играет ваш клиент.

– Руководство «Динамо» действительно очень чувствительно относится к моим высказываниям. Я не понимаю, почему недовольство нельзя выразить напрямую. Я не меняю номер с 1999 года. Почему не набрать: «Николаич, можно вот тут поаккуратнее»?

– Почему вы так высказываетесь?

– Я сторонний наблюдатель. Если игра нравится, говорю: «Офигительно». Если нет: «Что-то сегодня не очень, отскочили». Как, например, можно хорошо говорить о «Динамо» после первого тайма с «Оренбургом»?

Но и я не доллар, чтобы всем нравиться.

– Таким поведением вы можете навредить Тюкавину?

– Как? Я считаю, что в футболе каждый имеет право высказать свою точку зрения, да и на футбол все смотрят по-разному, у каждого свой взгляд. И к уровню игры и отдачи Кости это никакого отношения не имеет.

– Есть пример клиентов Вадима Шпинева: у Георгия Джикии и Антона Миранчука были проблемы с трудоустройством после его высказываний против клубов.

– В чем-то Вадим точно перегнул, но я не сравнивал бы наши ситуации. Тюкавину – только 22, на момент переподписания контракта – вообще 21. Джикии и Миранчуку, при всем к ним уважении, либо под 30, либо за 30.

Если бы у меня были такие игроки, которые, скорее всего, уже прошли пик, я ничего не говорил бы. Заходя в инстанцию, соблюдай дистанцию. Мне нечего делить, например, с Дмитрием Гафиным. У него своя работа, у меня – своя.

– Часто вы жалеете о словах, сказанных в медиа?

– Стараюсь быть предельно корректным. На эту тему у меня есть любимый анекдот. Идут два игрока, один говорит: «Какое у нас тренер все-таки дерьмо». Второй показывает, что сзади идет тренер, и первый добавляет: «Ну, я в лучшем смысле этого слова».

Конечно, я много раз попадал в ситуации, когда на эмоциях что-то сказал, а потом приходилось изворачиваться или хотя бы извиняться. Никогда нет цели кого-то унизить, это не мой стиль.

– Можете привести пример?

– Я столько лет в футболе, так с ходу уже и не припомню. Но точно такое было. Поэтому стараюсь никого не прибивать морально.

– В начале сентября вы сказали: «Я думаю, что главная проблема «Динамо» – оборона, она слабая. Мой прогноз: в этом году «Динамо» даже в пятерку будет тяжело попасть». Это корректное высказывание, учитывая, что в «Динамо» играют два ваших клиента – Тюкавин и Александр Кутицкий?

– Ты любишь статистику. Сколько «Динамо» пропускает и допускает моментов в обороне – в прошлом сезоне и в этом?

– Очень много, одна из худших команд лиги в обороне.

– Тогда в чем мои слова некорректны? Исторически «Динамо» – оборонительный клуб, посмотри, сколько оно пропускало при Яхимовиче и Штанюке.

У меня нет вопросов к Личке, он и в «Оренбурге» ставил на атаку. У меня есть вопросы по комплектованию команды. У «Динамо» есть защитники уровня борьбы за чемпионство? Майсторович хорошо начал, а кто еще? Никто не тянет. Кто-то не бежит вообще, а кто-то уже не может бежать. По Бальбуэне у «Динамо» было предложение из Бразилии, но его не отпустили. Я этого не понимаю, на месте «Динамо» я бы его завернул, отправил в Бразилию и перекрестился.

У «Динамо» очень большие проблемы в обороне, при этом Личка – хороший душевный мужик. Вот Йоканович мне не нравился. А Личка и Шварц – душевные ребята.

– В этом сезоне медиа взрывают не только ваши слова – после дубля в ворота «Спартака» Костя поддел Денисова, сказав, что тот не очень хорошо обороняется.

– У Кости хорошее чувство юмора. При этом он понимает, что футболисты едят один хлеб, и в единоборствах не расставляет локти. Посмотри: в карьере Тюкавина почти нет желтых карточек. Ну а так, на тренировках игроки постоянно шутят, называя друг друга телегами, деревянными. Это часть футбола.

– Когда вас спросили о высказывании Тюкавина, вы ответили: «Кто такой Денисов?» Шутить в медиа могут только суперзвезды лиги?

– Посмотрите на бокс и единоборства: острые высказывания вызывают интерес. Тюкавин сказал то, что сказал, уже после того, как показал уровень на поле – неслучайно тот гол признали лучшим в месяце. Я вообще не стал бы поднимать тему Денисова, если бы его агент не говорил: «Даня сожрет Тюкавина». Это смешно и некорректно – конечно, на такое следует ответная реакция.

А так – желаю всем смотреть футбол и не терять чувство юмора.

Тюкавин мог перейти в «Зенит» летом 2023-го: «Динамо» просило на два миллиона больше, Константин не хотел уходить

– Вы предположили, сколько Тюкавин забивал бы в «Зените». Известно, что Костя мог переехать в Петербург. Когда это было ближе всего?

– Было конкретное предложение летом 2023-го, между Йокановичем и Личкой. При Славише нас не устраивала роль Тюкавина. Например, если Костя забивал при Сандро Шварце, он почти всегда выходил в старте в следующей игре. Логика была понятна, но был другой момент.

После прихода Смолова Тюкавин стал играть реже. Я связал это не только с трансфером Феди, но и с тем, что при определенном игровом времени у Кости поднималась бы зарплата. Я подумал, что место Тюкавина в запасе искусственное, высказался об этом в медиа. Оказалось, что Шварц вообще не знал о таком пункте в контракте Тюкавина, поэтому приношу Сандро извинения.

– Переход Смолова что-то дал Тюкавину или только затормозил прогресс Кости?

– Я мог сказать что-то на эмоциях об игре Феди, но на самом деле он многое дал Косте. Рассказал о жизни и игре в Европе, о том, как не просрать карьеру в молодости. Наверное, тот образ жизни, который ведет Костя, – в том числе результат бесед со Смоловым. Костя не по годам рассудителен в отношении карьеры, поэтому старается не повторять чужих ошибок.

– Чем вас не устраивала роль Тюкавина при Йокановиче?

– Два или три раза Костя не вышел в старте после голов. Тогда появились мысли об уходе из «Динамо», но реальные разговоры начались позже. Личка очень переживал, не понимая, уйдет Тюкавин или нет.

– Почему Костя остался?

– «Динамо» просило 20 миллионов евро, «Зенит» давал 18. Так что многое решили эти два миллиона.

– Многое, но не все?

– Я видел, что Костя не хочет уходить в «Зенит». Он с пяти лет в «Динамо», это его дом.

– Так какова главная причина неухода?

– Костино нежелание. Допустим, если бы Костя сказал: «Николаич, делай что хочешь, но я мечтаю о «Зените», – наверное, мы нашли бы способ осуществить сделку, даже если «Зенит» не двинулся бы с 18 миллионов. В Петербурге Костя получил бы раза в полтора больше, еще и бонусы были бы очень хорошими. Но он меня ни о чем не попросил, поэтому мы можем спокойно говорить, что Костя – патриот «Динамо».

– Интерес «Зенита» помог в переговорах по новому контракту с «Динамо»?

– Врать не буду: сто процентов. Наверное, мы подняли условия на максимум на тот момент.

– Еще за год до предложения «Зенита» медиа писали о его интересе к Тюкавину. Тогда Александр Медведев назвал эту информацию агентскими играми, а вы ответили, что, раз это агентские игры, вы тем более не будете рассматривать возможное предложение от «Зенита». Что изменилось за год?

– Я вспылил. Одна из главных вещей в жизни – признавать ошибки. В той ситуации я был в какой-то мере неправ. Это была эмоциональная реакция, мне хотелось отстоять Костю.

Никаких обид на «Зенит» у меня быть не может, потому что Семак – мой любимый футболист.

Тюкавина пытались перехватить другие агенты. Если Константин уйдет, Сафонов не будет просить отступные

– Как Тюкавин стал вашим клиентом?

– Мой старший сын играл в «Чертаново», в одной команде с ним был Филипп Соколинский. В свое время я помогал Филиппу как агент, он, Ребко и Рязанцев были самыми талантливыми игроками своего года в России. Потом Соколинский стал тренером, перешел в академию «Динамо», стал работать с командой 2002 года рождения. Я внимательно следил за его прогрессом как тренера и игрой команды – так увидел в игре Тюкавина, Кутицкого, Купцова, Галкина, Япрынцева и Осокина. Начал общаться и помогать ребятам максимально реализовать себя в футболе.

Филипп познакомил меня с отцом Тюкавина. Александр рассказывал, что многие агенты предлагали им сотрудничество, но Тюкавины отказывали. Года два-три мы просто общались с отцом и как-то приехали ко мне на шашлыки. Александр сказал: «Косте надо подписывать контракт с основой «Динамо». Мимо нас столько агентов пробегало, а ты все время рядом. Не против работать с Костей как агент и подписать контракт?»

– Другие агенты пытались перехватить Тюкавина?

– Было, есть и будет.

– Как удерживали?

– Да никак. Не надо ничего делать искусственно. Если ко мне придут Костя и Саша, скажут: «Николаич, мы решили перейти к другому агенту», – мы пожмем руки и разойдемся. Диалог на двадцать секунд.

– Вы никак не защищены от такой истории?

– Можно защититься, прописать отступные в контракте. Условные 2-3 миллиона. Но если от меня уйдет Костя, не буду просить отступные.

Значит, просто так нужно.

Тюкавиным интересовалась «Жирона». Дополнительная агентская работа по привлечению интереса к Константину не нужна

– Вы сказали, что летом решили с Тюкавиным остаться в «Динамо» еще на сезон. Летом 2025-го Костя уедет в Европу?

– «Доктор, я буду ходить после операции?» – «Будете. Только под себя».

Сейчас никто не может сказать, что будет послезавтра, а ты меня спрашиваешь про следующий год.

– Но у вас есть план?

– Мне хотелось бы, чтобы Тюкавин уехал в Испанию, и в этом направлении мы работаем.

– Почему?

– На мой взгляд, эта лига подходит ему по стилю. Если под Костей играл бы условный Гризманн, Тюкавин точно забивал бы много.

– У вас были предложения из Испании?

– Да, из «Жироны». Они интересовались Костей, но на тот момент в команде еще были и Довбик, и Цыганков. Поэтому «Жирона» побоялась подписать Костю. Интересоваться – не значит купить.

– Клубы из других стран?

– Было конкретное предложение из Саудовской Аравии на 3,5 миллиона евро. Тюкавин его сразу отверг: «Было бы мне за 30, поговорили бы». У него нет желания уехать хоть куда.

– Как начинается общение с зарубежными клубами? Вы предлагаете Тюкавина знакомым?

– За этот период мне не звонил только мой пес Ричард – и то только из-за того, что не знает мой телефон. Звонят постоянно: «Могу устроить Тюкавина туда-то и туда-то». Постоянно звучат одни и те же клубы.

За время работы я получил достаточное количество знакомств, чтобы эффективно заниматься этим вопросом. Если надо, я сам переговорю с любым спортивным директором, у меня есть друзья в Европе. Зачем Костю куда-то предлагать, если он и так на виду и является лучшим игроком РПЛ прошлого года? И я могу, например, за тебя «Итоги» провести. Классно же? Это из той же песни, каждый должен заниматься своим делом.

Если вы можете устроить в европейский клуб моего клиента, играющего в Первой или Второй российских лигах, я вам даже доплачу. Если вы звоните рассказать сказки о какой-то помощи по Тюкавину, лучше не звоните и не тратьте время.

– Дополнительная работа по Тюкавину вообще не нужна?

– С точки зрения возникновения интереса от европейского клуба – нет. По обустройству жизни в новой стране – точно да. Если Тюкавин куда-то переедет, я не пожалею никаких денег, чтобы у него появился качественный налоговый консультант или юрист.

– Что должно произойти, чтобы у Тюкавина точно было предложение летом 2025-го?

– Все очень просто: провести сезон как минимум на уровне предыдущего. Я не сомневаюсь, что ему это по силам. Ни на секунду не сомневаюсь в его таланте и профессионализме.

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Павел Бедняков, Михаил Киреев, Александр Вильф, Сергей Бобылев, Алексей Филиппов; instagram.com/safonov016