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Агент Тюкавина про оборону «Динамо»: «Есть вопросы по комплектованию. Есть защитники уровня борьбы за чемпионство? Никто не тянет. Бальбуэну я бы отправил в Бразилию и перекрестился»

Агент Константина Тюкавина недоволен обороной «Динамо».

– В начале сентября вы сказали: «Я думаю, что главная проблема «Динамо» – оборона, она слабая. Мой прогноз: в этом году «Динамо» даже в пятерку будет тяжело попасть». Это корректное высказывание, учитывая, что в «Динамо» играют два ваших клиента – Тюкавин и Александр Кутицкий?

– Ты любишь статистику. Сколько «Динамо» пропускает и допускает моментов в обороне – в прошлом сезоне и в этом?

– Очень много, одна из худших команд лиги в обороне.

– Тогда в чем мои слова некорректны? Исторически «Динамо» – оборонительный клуб, посмотри, сколько оно пропускало при Яхимовиче и Штанюке. 

У меня нет вопросов к Личке, он и в «Оренбурге» ставил на атаку.

У меня есть вопросы по комплектованию команды. У «Динамо» есть защитники уровня борьбы за чемпионство? Майсторович хорошо начал, а кто еще? Никто не тянет. Кто-то не бежит вообще, а кто-то уже не может бежать. По Бальбуэне у «Динамо» было предложение из Бразилии, но его не отпустили. Я этого не понимаю, на месте «Динамо» я бы его завернул, отправил в Бразилию и перекрестился.

У «Динамо» очень большие проблемы в обороне, при этом Личка – хороший душевный мужик. Вот Йоканович мне не нравился. А Личка и Шварц – душевные ребята, – рассказал Алексей Сафонов в интервью Спортсу’‘.

«Зенит» давал 18 миллионов. Я видел, что Тюкавин не хочет». Интервью агента Алексея Сафонова

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoСпортс
Алексей Сафонов
logoСлавиша Йоканович
logoСандро Шварц
logoФабиан Бальбуэна
logoМарцел Личка
logoКонстантин Тюкавин
logoАлександр Кутицкий
logoМилан Майсторович
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