Агент Сафонов: «Тюкавин мог бы забивать 20-30 голов за сезон, если бы у него были партнеры как Вендел и Клаудиньо. Даже ЦСКА играл больше на Мусаева, чем «Динамо» на Костю»
– В прошлом сезоне Костя не только много забивал, но и много отдавал. Почти столько же, сколько Глушенков.
– Костя много отдавал, но все-таки у него было 9 голевых, а у Глушенкова – 16.
– Ну так а сколько Глушенков отдал со стандартов?
– 10.
– Вот, это почти столько же.
– В этом сезоне вы минимум дважды сравнивали Тюкавина с Глушенковым: «Посмотрите, сколько раз мяч получает Глушенков и сколько Костя».
– Глушенков – классный футболист, давайте не будем это мусолить. Классно же, что у нас появились два таких атакующих игрока, это наши молодые звезды.
Теперь есть и третья звезда – Батраков. Это как жаловались Сталину: «У Тухачевского две жены и три любовницы. Что будем делать?» – «Завидовать». Если у нас в лиге появятся еще пять игроков уровня Тюкавина и Глушенкова, я первым скажу: «Вот это у нас офигительный чемпионат».
Я по-белому завидую Глушенкову, что у него рядом есть Вендел и Клаудиньо. Если бы у Кости были такие партнеры, он мог бы забивать по 20-30 голов за сезон. Я не хочу этим обидеть «Динамо»: объективно у нас в чемпионате вообще нет легионеров уровня Вендела и Клаудиньо.
– Это правда, но, во-первых, например, Бителло – очень хороший игрок для РПЛ, во-вторых, «Динамо» – самая повернутая на атаке команда в лиге.
– Повторюсь: мне кажется, что в начале сезона легионеры видели повышенное внимание к Косте в СМИ и футбольном мире. На мой взгляд, даже ЦСКА играл больше на Мусаева, чем «Динамо» на Костю. Это мое мнение, ты меня не переубедишь.
– Возвращаясь к сравнению Тюкавина с Глушенковым. Насколько оно корректно, учитывая, что они играют на разных позициях?
– А почему некорректно? Два атакующих футболиста.
– Глушенков получает больше передач, потому что он больше участвует в конструировании атак. Тюкавин получает больше передач в чужой штрафной, потому что он изначально ближе к ней находится.
– Костя может и играть в подыгрыше, помогая создавать моменты. Здесь вообще нет никакой проблемы, – рассказал Алексей Сафонов в интервью Спортсу’‘.
Константин Тюкавин забил 4 гола в 11 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ. Его статистика – здесь.
«Зенит» давал 18 миллионов. Я видел, что Тюкавин не хочет». Интервью агента Алексея Сафонова
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий