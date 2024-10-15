Агент Сафонов: «Тюкавин мог бы забивать 20-30 голов за сезон, если бы у него были партнеры как Вендел и Клаудиньо. Даже ЦСКА играл больше на Мусаева, чем «Динамо» на Костю»

Агент Тюкавина считает, что Константин забивал бы больше с Венделом и Клаудиньо.

– В прошлом сезоне Костя не только много забивал, но и много отдавал. Почти столько же, сколько Глушенков.

– Костя много отдавал, но все-таки у него было 9 голевых, а у Глушенкова – 16.

– Ну так а сколько Глушенков отдал со стандартов?

– 10.

– Вот, это почти столько же.

– В этом сезоне вы минимум дважды сравнивали Тюкавина с Глушенковым: «Посмотрите, сколько раз мяч получает Глушенков и сколько Костя».

– Глушенков – классный футболист, давайте не будем это мусолить. Классно же, что у нас появились два таких атакующих игрока, это наши молодые звезды.

Теперь есть и третья звезда – Батраков . Это как жаловались Сталину: «У Тухачевского две жены и три любовницы. Что будем делать?» – «Завидовать». Если у нас в лиге появятся еще пять игроков уровня Тюкавина и Глушенкова, я первым скажу: «Вот это у нас офигительный чемпионат».

Я по-белому завидую Глушенкову, что у него рядом есть Вендел и Клаудиньо . Если бы у Кости были такие партнеры, он мог бы забивать по 20-30 голов за сезон. Я не хочу этим обидеть «Динамо»: объективно у нас в чемпионате вообще нет легионеров уровня Вендела и Клаудиньо.

– Это правда, но, во-первых, например, Бителло – очень хороший игрок для РПЛ, во-вторых, «Динамо» – самая повернутая на атаке команда в лиге.

– Повторюсь: мне кажется, что в начале сезона легионеры видели повышенное внимание к Косте в СМИ и футбольном мире. На мой взгляд, даже ЦСКА играл больше на Мусаева, чем «Динамо» на Костю. Это мое мнение, ты меня не переубедишь.

– Возвращаясь к сравнению Тюкавина с Глушенковым. Насколько оно корректно, учитывая, что они играют на разных позициях?

– А почему некорректно? Два атакующих футболиста.

– Глушенков получает больше передач, потому что он больше участвует в конструировании атак. Тюкавин получает больше передач в чужой штрафной, потому что он изначально ближе к ней находится.

– Костя может и играть в подыгрыше, помогая создавать моменты. Здесь вообще нет никакой проблемы, – рассказал Алексей Сафонов в интервью Спортсу’‘ .

Константин Тюкавин забил 4 гола в 11 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ . Его статистика – здесь .

«Зенит» давал 18 миллионов. Я видел, что Тюкавин не хочет». Интервью агента Алексея Сафонова