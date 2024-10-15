Агент Тюкавина: «Жирона» интересовалась Костей, но тогда в команде были и Довбик, и Цыганков. Поэтому побоялись подписать»
Агент Константина Тюкавина рассказал о предложении «Жироны» по форварду «Динамо».
– У Тюкавина были предложения из Испании?
– Да, из «Жироны». Они интересовались Костей, но на тот момент в команде еще были и Довбик, и Цыганков. Поэтому «Жирона» побоялась подписать Костю. Интересоваться – не значит купить.
– Клубы из других стран?
– Было конкретное предложение из Саудовской Аравии на 3,5 миллиона евро. Тюкавин его сразу отверг: «Было бы мне за 30, поговорили бы». У него нет желания уехать хоть куда, – рассказал Алексей Сафонов в интервью Спортсу’‘.
«Зенит» давал 18 миллионов. Я видел, что Тюкавин не хочет». Интервью агента Алексея Сафонова
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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