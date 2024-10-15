Агент Тюкавина: «Жирона» интересовалась Костей, но тогда в команде были и Довбик, и Цыганков. Поэтому побоялись подписать»

Агент Константина Тюкавина рассказал о предложении «Жироны» по форварду «Динамо».

– У Тюкавина были предложения из Испании?

– Да, из «Жироны». Они интересовались Костей, но на тот момент в команде еще были и Довбик , и Цыганков . Поэтому «Жирона » побоялась подписать Костю. Интересоваться – не значит купить.

– Клубы из других стран?

– Было конкретное предложение из Саудовской Аравии на 3,5 миллиона евро. Тюкавин его сразу отверг: «Было бы мне за 30, поговорили бы». У него нет желания уехать хоть куда, – рассказал Алексей Сафонов в интервью Спортсу’‘ .

«Зенит» давал 18 миллионов. Я видел, что Тюкавин не хочет». Интервью агента Алексея Сафонова