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  • Агент Сафонов: «Зенит» давал 18 млн евро за Тюкавина в 2023-м, «Динамо» просило 20. В Петербурге Костя получил бы раза в полтора больше. Но он не хотел уходить»
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Агент Сафонов: «Зенит» давал 18 млн евро за Тюкавина в 2023-м, «Динамо» просило 20. В Петербурге Костя получил бы раза в полтора больше. Но он не хотел уходить»

Агент Тюкавина рассказал, что «Зенит» предлагал 18 млн евро за форварда «Динамо».

– Известно, что Костя мог переехать в Петербург. Когда это было ближе всего?

– Было конкретное предложение летом 2023-го, между Йокановичем и Личкой. При Славише нас не устраивала роль Тюкавина. Например, если Костя забивал при Сандро Шварце, он почти всегда выходил в старте в следующей игре.

– Почему Костя остался?

– «Динамо» просило 20 миллионов евро, «Зенит» давал 18. Так что многое решили эти два миллиона.

 – Многое, но не все?

– Я видел, что Костя не хочет уходить в «Зенит». Он с пяти лет в «Динамо», это его дом. 

– Так какова главная причина неухода?

– Костино нежелание. Допустим, если бы Костя сказал: «Николаич, делай что хочешь, но я мечтаю о «Зените», – наверное, мы нашли бы способ осуществить сделку, даже если «Зенит» не двинулся бы с 18 миллионов. В Петербурге Костя получил бы раза в полтора больше, еще и бонусы были бы очень хорошими. Но он меня ни о чем не попросил, поэтому мы можем спокойно говорить, что Костя – патриот «Динамо». 

– Интерес «Зенита» помог в переговорах по новому контракту с «Динамо»?

– Врать не буду: сто процентов. Наверное, мы подняли условия на максимум на тот момент. 

– Еще за год до предложения «Зенита» медиа писали о его интересе к Тюкавину. Тогда Александр Медведев назвал эту информацию агентскими играми, а вы ответили, что, раз это агентские игры, вы тем более не будете рассматривать возможное предложение от «Зенита». Что изменилось за год?

– Я вспылил. Одна из главных вещей в жизни – признавать ошибки. В той ситуации я был в какой-то мере неправ. Это была эмоциональная реакция, мне хотелось отстоять Костю. 

Никаких обид на «Зенит» у меня быть не может, потому что Семак – мой любимый футболист, – рассказал Алексей Сафонов в интервью Спортсу’‘.

Константин Тюкавин забил 4 гола в 11 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ. Его статистика – здесь.

«Зенит» давал 18 миллионов. Я видел, что Тюкавин не хочет». Интервью агента Алексея Сафонова

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoСпортс
Алексей Сафонов
агенты
деньги
logoКонстантин Тюкавин
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