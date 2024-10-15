«На сексизмы вообще не обращаю внимания. У нас, к сожалению, это очень популярно и приживается». Смородская о том, что женщины «ничего не понимают в футболе»

Ольга Смородская оценила выступления «Локомотива» в текущем сезоне.

Команда Михаила Галактионова занимает 2-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 27 очков после 11 туров.

– Мне кажется, «Локомотив» себя очень хорошо показывает в этом сезоне. Я желаю ему дальнейших успехов. Чтобы они не сбавляли темпы строительства новой команды. В то же время понимаю, что для игроков, тренеров «Локомотива» состояние лидерства – новое. И поэтому могут быть всякие срывы. Но ничего страшного в них нет.

– Вы как воспринимаете футбол, если не секрет, – как красивое зрелище? Или вам кровь из носу нужен результат от команды, за которую болеете?

– Я очень люблю зрелище – красивую, умную, быструю, современную игру. Я люблю футбол как футбол.

– Когда говорят, что женщина ничего не понимает в футболе, ваша душа протестует, или не обращаете внимания на такие мнения?

– Я на сексизмы вообще не обращаю внимания. У нас, к сожалению, это очень популярно и приживается, – сказала экс-президент «Локомотива ».