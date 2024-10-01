«Меня вдохновляет игра «Локомотива» - очень быстрый футбол с умными передачами. Им нужно бороться за оба трофея – Кубок и чемпионат». Смородская о железнодорожниках
Ольга Смородская впечатлена игрой «Локомотива» в этом сезоне.
В 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России железнодорожники обыграли «Оренбург» (2:1).
«Молодцы! Меня вдохновляет игра «Локомотива», они играют в умный и очень быстрый футбол с умными передачами. Персонально по сезону стоит выделить Батракова и Самошникова, Воробьева тоже запишем. Пиняев сегодня хорошо себя проявил – молодец!
«Локомотиву» нужно бороться за оба трофея – Кубок и чемпионат, никогда не нужно ограничивать себя в возможностях», – сказала экс-президент московского клуба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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