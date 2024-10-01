Ольга Смородская впечатлена игрой «Локомотива» в этом сезоне.

В 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России железнодорожники обыграли «Оренбург » (2:1).

«Молодцы! Меня вдохновляет игра «Локомотива », они играют в умный и очень быстрый футбол с умными передачами. Персонально по сезону стоит выделить Батракова и Самошникова , Воробьева тоже запишем. Пиняев сегодня хорошо себя проявил – молодец!

«Локомотиву» нужно бороться за оба трофея – Кубок и чемпионат, никогда не нужно ограничивать себя в возможностях», – сказала экс-президент московского клуба.