Смородская о сборной: «Надо играть со своими клубами – с ЦСКА, «Динамо», «Ростовом». Это интереснее, чем матчи с Вьетнамом»

Ольга Смородская считает, что сборной России нужно играть с клубами Мир РПЛ.

«Сборной России надо играть со своими клубами, потому что в текущей ситуации очень сложно найти достойного соперника. Не верю, что какие-то азиатские сборные согласятся с нами играть.

Можно играть и с ЦСКА , и «Динамо », и «Ростовом », с любым клубом РПЛ . Эта игра будет интереснее, чем матч с азиатской сборной типа Вьетнама», – сказала бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская.