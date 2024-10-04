Смородская о сборной: «Надо играть со своими клубами – с ЦСКА, «Динамо», «Ростовом». Это интереснее, чем матчи с Вьетнамом»
Ольга Смородская считает, что сборной России нужно играть с клубами Мир РПЛ.
«Сборной России надо играть со своими клубами, потому что в текущей ситуации очень сложно найти достойного соперника. Не верю, что какие-то азиатские сборные согласятся с нами играть.
Можно играть и с ЦСКА, и «Динамо», и «Ростовом», с любым клубом РПЛ. Эта игра будет интереснее, чем матч с азиатской сборной типа Вьетнама», – сказала бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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