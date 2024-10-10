Смородская о «Локомотиве»: «Рано думать о борьбе за чемпионство, прошло всего 11 туров. Нужно работать в том же духе и не расслабляться»

Ольга Смородская оценила результаты «Локомотива» в этом сезоне.

Команда Михаила Галактионова занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 27 очков после 11 туров.

«Конечно, результаты команды радуют. Но пока прошло всего 11 туров – «Локомотиву » рано думать о борьбе за чемпионство.

Нужно продолжать работать в том же духе и не расслабляться. Это самое главное», – сказала экс-президент «Локомотива».