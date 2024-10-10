Смородская о «Локомотиве»: «Рано думать о борьбе за чемпионство, прошло всего 11 туров. Нужно работать в том же духе и не расслабляться»
Ольга Смородская оценила результаты «Локомотива» в этом сезоне.
Команда Михаила Галактионова занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 27 очков после 11 туров.
«Конечно, результаты команды радуют. Но пока прошло всего 11 туров – «Локомотиву» рано думать о борьбе за чемпионство.
Нужно продолжать работать в том же духе и не расслабляться. Это самое главное», – сказала экс-президент «Локомотива».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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