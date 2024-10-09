Смородская о сборной России в октябре: «Когда нет соперника, рационально играть с клубами. Допустим, с «Динамо», «Спартаком», «Зенитом» или «Локомотивом»
Ольга Смородская считает, что сборная России могла бы сыграть с клубом Мир РПЛ.
Ранее в РФС сообщили, что сборная не будет проводить товарищеский матч с командой Пакистана во время октябрьского сбора. 10 октября команда Валерия Карпина проведет открытую тренировку для болельщиков и мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей.
«Что нужно сборной, когда у нее в это окно нет соперника? Думаю, что играть с клубами. Допустим, с «Динамо», «Спартаком», «Зенитом» или «Локомотивом».
В чем проблема‑то? Это было бы рационально в сложившейся ситуации. Что теперь делать?» – сказала бывший президент «Локомотива».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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