Губерниев о казанском «Соколе»: «Им нужен не таролог, а таролог-сексопатолог – тогда сразу дела пойдут на лад. XXI век на дворе, самое время»

Дмитрий Губерниев высказался о поиске таролога для «Сокола».

Казанский клуб разместил вакансию на должность таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц.

«Я думаю, что им нужен не таролог, а таролог-сексопатолог. Если будет такого профиля специалист, то сразу дела пойдут на лад. Наверняка есть таролог-сексопатолог, который поможет разобраться с проблемами тех людей, которые приглашают таролога. XXI век на дворе, поэтому самое время.

Глядишь, там еще и психотерапевты подтянутся. Главврач Маргулис может тоже ребятам телевизор запретить. Все идет по плану», – сказал комментатор «Матч ТВ».

«Сокол» Казань о поиске таролога: «Мы еще натальные карты делали. Любые способы на пути к победе хороши»