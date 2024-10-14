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  • Губерниев о казанском «Соколе»: «Им нужен не таролог, а таролог-сексопатолог – тогда сразу дела пойдут на лад. XXI век на дворе, самое время»
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Губерниев о казанском «Соколе»: «Им нужен не таролог, а таролог-сексопатолог – тогда сразу дела пойдут на лад. XXI век на дворе, самое время»

Дмитрий Губерниев высказался о поиске таролога для «Сокола».

Казанский клуб разместил вакансию на должность таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц. 

«Я думаю, что им нужен не таролог, а таролог-сексопатолог. Если будет такого профиля специалист, то сразу дела пойдут на лад. Наверняка есть таролог-сексопатолог, который поможет разобраться с проблемами тех людей, которые приглашают таролога. XXI век на дворе, поэтому самое время.

Глядишь, там еще и психотерапевты подтянутся. Главврач Маргулис может тоже ребятам телевизор запретить. Все идет по плану», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

«Сокол» Казань о поиске таролога: «Мы еще натальные карты делали. Любые способы на пути к победе хороши»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoВторая лига Б
logoДмитрий Губерниев
logoСокол Казань
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