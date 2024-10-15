Алаба не завершит карьеру из-за проблем с коленом. Восстановление защитника «Реала» идет без осложнений – футболист, врачи и тренеры довольны процессом
Защитник «Реала» не играл с 17 декабря 2023 года, когда получил разрыв крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск, в матче с «Вильярреалом» (4:1). Австриец перенес две операции на колене.
В понедельник португальское издание A Bola сообщило, что Алаба может завершить карьеру в 32 года, так как после возвращения к тренировкам испытывает сильную боль в поврежденном колене из-за уменьшения хряща и, как следствие, соприкосновения костей друг с другом.
Инсайдер Фабрицио Романо опровергает информацию об осложнениях травмы Алабы и вероятном досрочном завершении карьеры. Сам футболист, врачи и тренеры довольны процессом выздоровления – защитник «Реала» продолжает следовать плану и чувствует себя лучше.
Сообщалось, что Алаба может вернуться на поле в январе. Отметим, что изначально возвращение австрийца было намечено на октябрь.
Алаба может завершить карьеру из-за проблем с коленом. Как так?
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