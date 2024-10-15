Алаба не завершит карьеру из-за проблем с коленом. Восстановление защитника «Реала» идет без осложнений – футболист, врачи и тренеры довольны процессом

Восстановление Давида Алабы идет по плану.

Защитник «Реала » не играл с 17 декабря 2023 года, когда получил разрыв крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск, в матче с «Вильярреалом» (4:1). Австриец перенес две операции на колене.

В понедельник португальское издание A Bola сообщило , что Алаба может завершить карьеру в 32 года, так как после возвращения к тренировкам испытывает сильную боль в поврежденном колене из-за уменьшения хряща и, как следствие, соприкосновения костей друг с другом.

Инсайдер Фабрицио Романо опровергает информацию об осложнениях травмы Алабы и вероятном досрочном завершении карьеры. Сам футболист, врачи и тренеры довольны процессом выздоровления – защитник «Реала» продолжает следовать плану и чувствует себя лучше.

Сообщалось, что Алаба может вернуться на поле в январе . Отметим, что изначально возвращение австрийца было намечено на октябрь.

Алаба может завершить карьеру из-за проблем с коленом. Как так?