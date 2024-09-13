В «Реале» есть опасения насчет состояния и игры Алабы после травмы – восстановление идет намного дольше обычного. Возвращение ожидается в ноябре, но спешить не будут

В «Реале» есть опасения насчет будущих выступлений Давида Алабы.

По данным As, в мадридском клубе беспокоятся насчет того, в каком состоянии защитник будет после травмы.

Футболист сборной Австрии перенес две операции на колене и не выходит на поле с декабря. Его восстановление идет намного медленнее и сложнее, чем обычно в таких случаях. В среднем футболисты приступают к беговым упражнениям через 100-120 дней после травмы, иногда и через 90, но в случае с Алабой это произошло спустя 255 дней.

«Реал » не хочет форсировать восстановление Давида и не ставит никаких сроков. Ожидается, что игрок вернется в ноябре, однако при необходимости его выход на поле может быть отложен. В связи с этим в клубе есть опасения насчет того, как Алаба будет играть в дальнейшем и сможет ли он вообще выступать на прежнем уровне.