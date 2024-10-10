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Алаба восстановится только к январю, хотя планировалось возвращение в октябре. Защитник «Реала» не играл с прошлого декабря

Давид Алаба восстановится от травмы колена не раньше января.

Защитник «Реала» получил разрыв крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск, в матче с «Вильярреалом» (4:1) 17 декабря 2023 года. Игрок перенес две операции на колене и с тех пор не выходит на поле.

Сейчас Алаба продолжает индивидуальные тренировки. Изначально планировалось, что австриец сможет вернуться в октябре, но сроки восстановления затягиваются. По информации Relevo, теперь возвращение футболиста ожидается в январе.

Подчеркивается, что последние недели состояние защитника рассматривается как обнадеживающее, его форма становится лучше. В клубе ценят игрока и его профессионализм. Учитывая ситуация с травмами в защите, сейчас его фигура имеет основополагающее значение для Карло Анчелотти. В клубе не хотят рисковать здоровьем Алабы, но рассчитывают, что он вернется как можно скорее.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Relevo
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoтравмы
logoДавид Алаба
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