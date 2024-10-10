Алаба восстановится только к январю, хотя планировалось возвращение в октябре. Защитник «Реала» не играл с прошлого декабря
Защитник «Реала» получил разрыв крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск, в матче с «Вильярреалом» (4:1) 17 декабря 2023 года. Игрок перенес две операции на колене и с тех пор не выходит на поле.
Сейчас Алаба продолжает индивидуальные тренировки. Изначально планировалось, что австриец сможет вернуться в октябре, но сроки восстановления затягиваются. По информации Relevo, теперь возвращение футболиста ожидается в январе.
Подчеркивается, что последние недели состояние защитника рассматривается как обнадеживающее, его форма становится лучше. В клубе ценят игрока и его профессионализм. Учитывая ситуация с травмами в защите, сейчас его фигура имеет основополагающее значение для Карло Анчелотти. В клубе не хотят рисковать здоровьем Алабы, но рассчитывают, что он вернется как можно скорее.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий