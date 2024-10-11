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«Реал» решил подписать центрального защитника на фоне травм. Купить могут либо зимой, либо летом (Маттео Моретто)

«Реал» нацелен подписать центрального защитника на фоне травм в составе.

Ранее Эдер Милитао, Давид Алаба и теперь Дани Карвахаль получили травмы, требующие длительного восстановления.

По информации журналиста Маттео Моретто, «Реал» просматривает рынок на предмет подписания нового игрока. На данный момент не определено, произойдет ли это в зимнее трансферное окно или будет отложено до лета 2025 года.

Клуб может подписать и более одного центрального защитника, хотя обсуждения этого вопроса также пока находятся на ранней стадии.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football España
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoДавид Алаба
logoДаниэль Карвахаль
logoЭдер Милитао
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