«Реал» решил подписать центрального защитника на фоне травм. Купить могут либо зимой, либо летом (Маттео Моретто)
«Реал» нацелен подписать центрального защитника на фоне травм в составе.
Ранее Эдер Милитао, Давид Алаба и теперь Дани Карвахаль получили травмы, требующие длительного восстановления.
По информации журналиста Маттео Моретто, «Реал» просматривает рынок на предмет подписания нового игрока. На данный момент не определено, произойдет ли это в зимнее трансферное окно или будет отложено до лета 2025 года.
Клуб может подписать и более одного центрального защитника, хотя обсуждения этого вопроса также пока находятся на ранней стадии.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football España
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