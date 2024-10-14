Алаба может завершить карьеру из-за проблем с коленом. Как так?

Печальные новости.

Давид Алаба порвал переднюю крестообразную связку колена в декабре и выбыл до конца сезона-2023/24. Relevo писал, что австриец был настроен на восстановление к старту Евро-2024, но уже октябрь, а защитник так и не вернулся.

В декабре Алабе провели операцию, еще одно хирургическое вмешательство было в мае.

В «Реале» очень обеспокоены ситуацией.

Возможно, Алаба завершит карьеру

Алаба вне игры уже 10 месяцев и вряд ли сыграет до конца года. Relevo и As уже сообщили еще один примерный срок возвращения: не раньше января 2025-го.

Позже радиостанция Onda Cero поделилась пугающим инсайдом.Из-за дегенеративного изменения хряща кости в колене Алабы располагаются слишком близко друг к другу, и любая физическая нагрузка сопровождается мучительной болью. Это не позволяет Давиду нормально тренироваться даже сейчас, спустя почти год после разрыва крестообразной связки. «Мадрид» опасается, что игрок может не вернуться и уже ищет варианты для замены.

28 августа Анчелотти говорил: «Сегодня Алаба впервые совершил пробежку, все нормально. Но нам надо набраться терпения, мы не должны спешить. У него есть вся наша поддержка».

С тех пор прогресса нет. Директор центра продвинутой спортивной медицины Висенте де ла Варга прокомментировал проблемы игрока:

«Есть предпосылки полагать, что информация о деформации хряща – правдива. На прошлой неделе Алаба опубликовал фотографию, на которой видно, что он все еще бегает в специальных амортизирующих кроссовках. Даже спустя пять недель после первых пробежек он все еще не надевает бутсы – это значит, что прогресса в восстановлении пока нет, он продолжает чувствовать боль и не может перейти на новый этап, при котором спортсмен работает на максимальных скоростях и приступает к упражнениям с акцентом на ловкость и резкость.

Если дело действительно в хряще, то шансы вернуться в большой футбол резко снижаются: повреждения хряща не имеют хороших методов лечения, так как эта ткань не обладает возможностью регенерации».

До крестов Алаба пропустил всего 33 матча за пять лет

Со старта карьеры Давид был под серьезными нагрузками: начал на высшем уровне еще с 18 лет и уже в 19 стал основным в «Баварии». До разрыва крестов в 2023-м самой серьезной травмой Давида была трещина внутрисуставной связки колена в сезоне–2014/15 (пропустил 88 дней).

Со старта сезона-2016/17 Алаба ни разу не выбывал на срок больше 20-25 дней, ограничиваясь мелкими повреждениями.

С декабря 2018-го по декабрь 2023-го Давид пропустил суммарно 33 матча из-за повреждений. Вполне адекватно, учитывая игру в основе топ-клубов и постоянную практику в сборной.

После перехода в «Реал» Алаба получил несколько мелких повреждений, каждое сопровождалось пропуском максимум 5-7 матчей.

● В первом сезоне за «Мадрид» (2021/22) Алаба пропустил 9 матчей из 56, один из которых из-за коронавируса.

● Во втором сезоне (2022/23) австриец пропустил из-за травм 13 матчей из 61, оба раза беспокоили проблемы с задней поверхностью бедра.

После разрыва крестообразной связки Алаба уже пропустил 65 матчей за клуб и сборную – столько же за предыдущие девять лет.

Алаба мощно залетел в «Реал»: стал лидером обороны и восхищал партнеров

В Мадрид Давид переехал летом 2021-го в качестве свободного агента: подписался до 2026 года и унаследовал 4-й номер Серхио Рамоса.

С первых же матчей Алаба сформировал мощную связку с Эдером Милитао и стал лидером обороны.

«Давид управляет нашей игрой в начальной стадии. Он выбирает высоту линии и диктует темп движения мяча. Он также прекрасен в передачах. Думаю, он прекрасно адаптировался, его опыт нам очень помогает», – хвалил Анчелотти в октябре 2021-го.

Алаба равноценно заменил Рамоса в игре на мяче, правда, заметно уступал испанцу в единоборствах и верховой борьбе. Зато лидерские качества австрийца выделялись с первых же матчей.

«У меня ощущение, что Давид с нами уже 5-6 лет. Он играет не как новичок, а как ветеран. Он один из наших лидеров, и мы ему очень доверяем. Здорово, что он так быстро адаптировался», – восхищался Лука Модрич.

Тони Кроос называл Алабу одним из умнейших футболистов, с которыми ему приходилось играть: «Прекрасно читает игру и видит все поле. Мы понимаем друг друга с одного взгляда. Я и Давид играли вместе за «Баварию», и уже тогда это было для меня наслаждением, он очень умен. «Реал» приобрел потрясающего игрока на годы вперед».

За первый сезон в «Реале» Алаба провел 46 матчей и помог команде выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов. Запомнился не только потрясающей игрой, но и культовым фото в ночь камбэка с «ПСЖ» на «Бернабеу».

После третьего гола Карима Бензема австриец схватил один из стульев у бровки и победоносно размахивал им над головой. Этот стул стал одним из символов сумасшедшего пути «Реала» к 14-му титулу ЛЧ и позже был выставлен в обновленном музее клуба.

Жаль, если у Алабы больше не будет таких моментов на «Сантьяго Бернабеу».

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Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON, IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel, Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages /Angel Martinez