Гаскойн о 115 нарушениях «Сити»: «Лишать их очков было бы несправедливо, по-моему. Это ничего не изменит – у них и так полно денег»
В феврале 2023 года АПЛ обвинила клуб в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по этому делу начались в сентябре – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.
– Вы бы хотели, чтобы с «Манчестер Сити» сняли очки?
– Нет, мне бы этого не хотелось. Очевидно, они сделали что-то неправильное, но неприятно, когда кого-то лишают очков.
С другой стороны, я помню, как [Луис] Суарес укусил кого-то (Бранислава Ивановича – Спортс’’), и его оштрафовали на недельную зарплату. Его не беспокоит потеря полумиллиона фунтов – в ближайшие три недели он заработает еще 1,5 миллиона.
Но лишение очков, по-моему, было бы несколько несправедливым. «Эвертону» продолжают доставлять проблемы. Если отнять очки, это ничего не изменит, потому что у этих парней и так полно денег, – сказал бывший игрок сборной Англии.
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