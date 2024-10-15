Гаскойн о 115 нарушениях «Сити»: «Лишать их очков было бы несправедливо, по-моему. Это ничего не изменит – у них и так полно денег»

Пол Гаскойн высказался о возможном наказании «Ман Сити» за финансовые нарушения.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила клуб в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по этому делу начались в сентябре – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

– Вы бы хотели, чтобы с «Манчестер Сити» сняли очки?

– Нет, мне бы этого не хотелось. Очевидно, они сделали что-то неправильное, но неприятно, когда кого-то лишают очков.

С другой стороны, я помню, как [Луис ] Суарес укусил кого-то (Бранислава Ивановича – Спортс’’), и его оштрафовали на недельную зарплату. Его не беспокоит потеря полумиллиона фунтов – в ближайшие три недели он заработает еще 1,5 миллиона.

Но лишение очков, по-моему, было бы несколько несправедливым. «Эвертону » продолжают доставлять проблемы. Если отнять очки, это ничего не изменит, потому что у этих парней и так полно денег, – сказал бывший игрок сборной Англии.