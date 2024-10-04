Пеп об обвинениях «Сити»: «Лучший способ защитить клуб – побеждать. Я доверяю владельцу и всем, кто работает здесь»

Пеп Гвардиола выразил доверие «Манчестер Сити», несмотря на финансовые обвинения.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по делу начались, вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

«Я часть этого клуба, до глубины души, и лучший способ защитить клуб – выигрывать матчи и делать свою работу как можно лучше. Я здесь, потому что я тренер, представитель клуба, который больше всех говорит со всеми СМИ, чтобы передавать сообщения болельщикам.

И, конечно, я буду защищать свой клуб, я доверяю владельцу, председателю по связям, генеральному директору и всем людям, работающим здесь, на протяжении многих лет. Я знаю их довольно хорошо, гораздо больше, чем любой из вас. Лучший способ защититься – делать свою работу как можно лучше, у каждого, кто работает здесь, есть своя ответственность.

В остальном, конечно, за восемь-девять лет были всякие ситуации, они есть всегда. Некоторые из них ожидаемы, некоторые из них сложнее, но так есть. Никаких жалоб, вы делаете то, что должны. Я часть этого клуба, а не просто тренер. Я люблю этот клуб, и так будет всегда», – заявил главный тренер «Манчестер Сити » на пресс-конференции в пятницу.