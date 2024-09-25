Скоулз о 115 нарушениях «Сити»: «Подтверждение вины не станет катастрофой для английского футбола. Пострадает репутация клуба, но не лиги»
Пол Скоулз считает, что обвинение «Сити» в 115 нарушениях не нанесет ущерб АПЛ.
«В идеальном мире владельцы «Манчестер Сити», вероятно, лучшие в мире, но есть правила, которые необходимо соблюдать.
Я не думаю, что это станет огромной катастрофой для английского футбола [если вина «Сити» будет доказана]. Это будет плохо для репутации «Манчестер Сити», но не для лиги», – сказал бывший полузащитник «МЮ» в подкасте The Overlap.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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