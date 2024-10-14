«Думал, стану отличным футболистом, будет хорошая зарплата. Но многие зарабатывают, не будучи специалистами. Всегда смотрел на это так: сначала футбол, потом деньги». Крицюк о доходе
– Во Второй лиге небольшим зарплаты. На что вы потратили свою первую?
– У меня уже был ребенок, потратил на семью. Еда, подгузники. Да, там не было больших цифр, но для моего возраста это были существенные деньги.
Попозже смог подкопить, семья помогла – и я купил себе «Приору».
– Денежный вопрос во Второй лиге не мотивировал?
– В том возрасте я думал, что если ты хорошо выполняешь свою работу, то деньги всегда придут. То есть у меня была какая последовательность: стану отличным футболистом, будет хорошая зарплата.
К сожалению, это не всегда так работает. Становишься взрослым и понимаешь, что много людей, которые не являются специалистами в своем деле, они зарабатывают. А ты хорош в своей профессии, но денег не получаешь.
Возвращаясь к финансовой мотивации, я всегда смотрел на это через призму: сначала футбол, потом деньги. Только в «Краснодаре» у меня был первый серьезный контракт, – рассказал голкипер «Тюмени».
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