«Думал, стану отличным футболистом, будет хорошая зарплата. Но многие зарабатывают, не будучи специалистами. Всегда смотрел на это так: сначала футбол, потом деньги». Крицюк о доходе

Станислав Крицюк высказался о зарплатах в футболе.

– Во Второй лиге небольшим зарплаты. На что вы потратили свою первую?

– У меня уже был ребенок, потратил на семью. Еда, подгузники. Да, там не было больших цифр, но для моего возраста это были существенные деньги.

Попозже смог подкопить, семья помогла – и я купил себе «Приору».

– Денежный вопрос во Второй лиге не мотивировал?

– В том возрасте я думал, что если ты хорошо выполняешь свою работу, то деньги всегда придут. То есть у меня была какая последовательность: стану отличным футболистом, будет хорошая зарплата.

К сожалению, это не всегда так работает. Становишься взрослым и понимаешь, что много людей, которые не являются специалистами в своем деле, они зарабатывают. А ты хорош в своей профессии, но денег не получаешь.

Возвращаясь к финансовой мотивации, я всегда смотрел на это через призму: сначала футбол, потом деньги. Только в «Краснодаре » у меня был первый серьезный контракт, – рассказал голкипер «Тюмени».