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  • Дешам об отдыхе Мбаппе в Стокгольме во время игры Франции: «Не слежу за игроками вне заявки сборной. Килиан написал мне перед матчем, в выходные игроки вправе делать все, что захотят»
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Дешам об отдыхе Мбаппе в Стокгольме во время игры Франции: «Не слежу за игроками вне заявки сборной. Килиан написал мне перед матчем, в выходные игроки вправе делать все, что захотят»

Дидье Дешам высказался о поездке Килиана Мбаппе в Стокгольм.

Форвард был замечен в ночном клубе Стокгольма во время матча сборной Франции против Израиля (4:1), проходившем в Будапеште. Мбаппе не был вызван в сборную по договоренности с «Реалом», чтобы сосредоточиться на восстановлении после травмы.

«Я не слежу за новостями об игроках, которых нет в заявке, Килиан тренируется в расположении «Реала» согласно их плану. Я не знаю, был ли у него выходной, был он [в клубе] или нет.

Я должен работать с теми, кто вызван в сборную. Могу сказать, что Килиан отправил мне сообщение перед игрой [против Израиля]. В конце концов, как и любой игрок в своем клубе, он следует определенной программе. В выходные игроки вправе делать все, что захочется», – сказал главный тренер сборной Франции в интервью Telefoot.

«Прошу Дешама: лишите его повязки». Мбаппе выбесил Францию – сходил в ночной клуб во время игры сборной

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoДидье Дешам
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
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