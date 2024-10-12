«Прошу Дешама: лишите его повязки». Мбаппе выбесил Францию – сходил в ночной клуб во время игры сборной

Во Франции скандал: Килиана Мбаппе требуют лишить капитанской повязки из-за похода в ночной клуб во время матча сборной.

Нападающий «Реала» провел несколько дней в шведском Стокгольме. Утаить визит не вышло.

Мбаппе дважды сходил в клуб за три дня в Швеции. Все строго конфиденциально – посетители сдавали телефоны в конвертах

Обсуждение стартовало 11 октября. Шведское издание Sportbladet сообщило , что нападающего заметили во время матча сборной Франции, прошедшего в четверг, около одного из стокгольмских ночных клубов. По данным источника, Килиан с компанией прибыл туда на такси, прошел через отдельный вход и пытался скрыть лицо маской. Получилось так себе.

Позже деталей подкинули в RMC Sport: до клуба игрок посещал местный ресторан. Сообщалось, что «Реал» разрешил Мбаппе съездить в Швецию, так как он получил несколько выходных перед возобновлением тренировок в следующий понедельник или вторник. Сотрудники «Реала» также прислали французу индивидуальную программу тренировок, чтобы он лучше подготовился к возобновлению Ла Лиги и Лиги чемпионов.

Нападающий тут же улетел в Стокгольм с родственниками и бывшим партнером по «ПСЖ» Норди Мукиеле, который в этом сезоне играет за «Байер» на правах аренды. По данным шведской газеты Expressen, Мбаппе прибыл в Стокгольм на частном самолете в среду и в тот же день посетил ночной клуб. На следующий день он снова побывал там, а в пятницу днем вылетел на Корсику.

Поход в клуб француз тщательно пытался скрыть. Во время визита футболиста «Реала» на территории клуба строго запретили использовать смартфоны, а гостей не из компании Килиана обязали сложить гаджеты в конверты.

Во Франции, конечно, раскритиковали Мбаппе. Особенно громко выступил бывший полузащитник сборной Жером Ротен: «Он не понимает, какой образ это создает, особенно когда играет Франция. Но суть не в этом. У него наконец-то появилось несколько свободных дней, он может делать что захочет. Проблема в том, что он втягивает в это сборную Франции.

Ты объясняешь всем нам, что нуждаешься в отдыхе, передышке, а затем даешь Дидье Дешаму, всей сборной и всему народу Франции понять, что тебе наплевать на все, потому что ты не смотришь игру команды, а также показываешь, что ты выше всего этого, прекрасно понимая, что твои фото будут опубликованы.

Мы возвысили тебя, поставили выше Эйфелевой башни, и ты не имеешь права создавать такой образ, не имеешь права на такую ошибку. Произошедшее демонстрирует, что Мбаппе выше всего, выше Дешама. И я прошу Дидье Дешама: возьмите на себя ответственность и лишите его повязки ».

Мбаппе не вызвали в сборную из-за травмы, но за «Реал» он играл. Дешам недоволен, фанаты критикуют

Килиан еще в сентябре повредил двуглавую мышцу бедра. По договоренности с «Реалом» Дидье Дешам не вызвал футболиста, чтобы тот сосредоточился на восстановлении после травмы.

Мадридское дерби пришлось пропустить, но в заявку на следующий матч против «Лилля» в Лиге чемпионов нападающий вошел и даже вышел на 34 минуты во втором тайме. 5 октября против «Вильярреала» Килиан вообще был в старте. Оба матча – без результативных действий.

Дидье Дешам не понял столь резкого выздоровления: «Многое в ситуации с Килианом говорит само за себя. Я говорю это не для того, чтобы оправдать Килиана, а для того, чтобы мы смотрели на ситуацию более широко. Нужно помнить, что интересы клубов и интересы сборных – и я говорю не только о сборной Франции, потому что это относится и к другим национальным командам – в какой-то момент неизбежно расходятся. Мы также не должны забывать, что работодателем является клуб, а не федерация, и так было всегда.

Я стараюсь поддерживать отношения с игроками, разговаривать с ними. Очевидно, для меня самое важное – интересы игрока. Я очень хорошо знаю, что он не собирается идти против клуба. Он также не хочет идти против сборной. Но в какой-то момент нам придется расставить приоритеты в его интересах, не вгоняя его в неприятное положение».

Следом появилась критика от остальных. Бывший игрок сборной Максим Боссис заявил , что если футболист травмировался и не приехал в сборную, то за клуб тоже не должен играть: «Но когда ты выходишь со скамейки запасных в Лиге чемпионов и играешь в основе в чемпионате, это делает ситуацию расплывчатой. Он особенный игрок. Мы с Мишелем Платини знали это и хотели, чтобы Мбаппе был в сборной, несмотря на травму».

Пресс-секретарь главной фан-группы сборной Франции Фабьен Бонне высказался жестче: «Как капитан, он должен быть примером для фанатов, но это не так. Что мы поняли на этой неделе, так это то, что ушел настоящий капитан, тот, кого фанаты посвятили в рыцари – Антуан Гризманн. Мы спрашивали себя, был ли выбор нового капитана правильным, и, учитывая этот эпизод, я не знаю. Где-то произошла ошибка, а мы потеряли пример для подражания.

Для капитана молчание в такой ситуации неприемлемо. Либо «Реал» попросил его заткнуться, либо Франция, но мы знаем, что когда Мбаппе хочет говорить, он говорит. Он должен выполнять свои капитанские обязанности. Я не буду заходить так далеко, чтобы сказать, что мы чувствуем себя так, будто нас держат за дураков, и я не знаю, кто. Но эту неделю нужно забыть, и это будет трудно, потому что она оставит за собой следы».

Сам Мбаппе пока не комментировал ситуацию.

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Фото: Manu Reino/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /Jimmy Wixtröm / Aftonbladet / TT NEWS AGENCY, TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP