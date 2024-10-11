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  • Мбаппе хотел сохранить в тайне визит в шведский ночной клуб. Посетителям запретили пользоваться смартфонами
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Мбаппе хотел сохранить в тайне визит в шведский ночной клуб. Посетителям запретили пользоваться смартфонами

Килиан Мбаппе не хотел, чтобы детали его отдыха в Стокгольме стали известны.

Expressen передает, что частный самолет из Мадрида прилетел в Швецию в среду, и тем же вечером Мбаппе вместе с Норди Мукиеле, сыгравшим ключевую роль в этом путешествии, отправился в заведение под названием V.

Во время визита футболиста «Реала» на территории клуба было строго запрещено использовать смартфоны, причем все остальные гости, не входящие в компанию Килиана, должны были класть свои гаджеты в конверты.

В четверг вечером Мбаппе снова посетил V, а в пятницу днем отправился на Корсику.

Ротен призвал отобрать у Мбаппе капитанскую повязку из-за отдыха в Стокгольме во время игры Франции: «Килиан показал, что ему наплевать, что он выше всего этого»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Expressen
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logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
светская хроника
logoКилиан Мбаппе
logoНорди Мукиеле
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