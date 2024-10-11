Мбаппе хотел сохранить в тайне визит в шведский ночной клуб. Посетителям запретили пользоваться смартфонами

Килиан Мбаппе не хотел, чтобы детали его отдыха в Стокгольме стали известны.

Expressen передает, что частный самолет из Мадрида прилетел в Швецию в среду, и тем же вечером Мбаппе вместе с Норди Мукиеле , сыгравшим ключевую роль в этом путешествии, отправился в заведение под названием V.

Во время визита футболиста «Реала» на территории клуба было строго запрещено использовать смартфоны, причем все остальные гости, не входящие в компанию Килиана , должны были класть свои гаджеты в конверты.

В четверг вечером Мбаппе снова посетил V, а в пятницу днем отправился на Корсику.

Ротен призвал отобрать у Мбаппе капитанскую повязку из-за отдыха в Стокгольме во время игры Франции: «Килиан показал, что ему наплевать, что он выше всего этого»