Фофана и Гендузи вступились за Мбаппе после его отдыха в Стокгольме во время игры Франции: «В свободное время люди могут делать что хотят. СМИ заходят слишком далеко. Килиан любит свою страну»

Уэсли Фофана выступил в защиту Килиана Мбаппе.

Форвард был замечен в ночном клубе Стокгольма во время матча сборной Франции против Израиля (4:1), проходившем в Будапеште. Нападающий не был вызван в сборную по договоренности с «Реалом », чтобы сосредоточиться на восстановлении после травмы.

«Люди могут делать то, что хотят, в свое свободное время. Мы в сборной Франции сегодня об этом не говорили, я не слышал об этой истории. Он делает то, что хочет; он отличный парень и профессионал. Может, мы слишком много придаем этому значения? Я не знаю. Он лучший французский игрок, поэтому вполне естественно, что это широко освещается.

Я думаю, что иногда [СМИ] заходят слишком далеко. Вам стоит обратиться к самому Килиану Мбаппе за разъяснениями», – сказал защитник Уэсли Фофана .

Полузащитник «Лацио » Маттео Гендузи также прокомментировал ситуацию.

«У нас нет сомнений в Килиане... Никаких вопросов о его преданности [своей стране] нет. Он любит свою страну, и продолжит помогать нам. Нам нужно прекратить так много об этом говорить. У него есть выходные дни, он может делать то, что хочет», – сказал Гендузи.