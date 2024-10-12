Бруну Фернандеш: «МЮ» не побеждает, это не самый позитивный момент. В сборной ситуация иная: я лучше питаюсь, показываю хороший уровень, чувствую себя непринужденно»
Бруну Фернандеш сравнил ситуацию в «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.
«[Клуб переживает] не самый позитивный момент. Мы не выигрываем матчи, а в сборной ситуация совершенно иная. Я чувствую себя очень непринужденно, у нас очень хорошая динамика. Я в своей стране, говорю на родном языке, лучше питаюсь. Я показываю хороший уровень в национальной сборной.
Это место, где я чувствую себя хорошо и могу наслаждаться игрой на очень высоком уровне – благодаря форме команды и уровню наших игроков», – сказал Фернандеш.
Бруну: «Как только вернусь из сборной, хочу вновь начать забивать за «МЮ». Я тоже несу за это ответственность, я результативный полузащитник»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости