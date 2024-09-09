У Бруну 21 (11+10) очко по «гол+пас» в 20 матчах Португалии при Мартинесе – больше всех

Бруну Фернандеш – лучший по «гол+пас» в сборной Португалии при Роберто Мартинесе.

Полузащитник, представляющий « », отметился голом в матче против Шотландии во 2-м туре группового этапа Лиги наций (2:1).

С момента первого матча во главе сборной Португалии в матче 2023 года Бруну Фернандеш принял непосредственное участие в 21 голе команды (11 голов и 10 передач) в 20 играх.

Бруну совершил на четыре результативных действия больше, чем следующий за ним игрок.