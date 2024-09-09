У Бруну 21 (11+10) очко по «гол+пас» в 20 матчах Португалии при Мартинесе – больше всех

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Роберто Мартинес Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш – лучший по «гол+пас» в сборной Португалии при Роберто Мартинесе.

Полузащитник, представляющий «МЮ», отметился голом в матче против Шотландии во 2-м туре группового этапа Лиги наций (2:1).

С момента первого матча Роберто Мартинеса во главе сборной Португалии в матче 2023 года Бруну Фернандеш принял непосредственное участие в 21 голе команды (11 голов и 10 передач) в 20 играх.

Бруну совершил на четыре результативных действия больше, чем следующий за ним игрок.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И всё равно даже близко не Руй Кошта. Ну вот нет в нём искры божьей.
0
0
0
Лидер Португалии на годы вперёд.
То ли ещё будет.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий