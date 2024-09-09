Бруну о Роналду: «У Криштиану талант забивать. Три дня назад он забил 900-й гол, сегодня 901-й и продолжит так до 1000-го, к которому стремится»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш рассказал о цели Криштиану Роналду забить 1000 голов.

Сборная Португалии победила Шотландию во 2-м туре группового этапа Лиги наций. Победный гол на 88-й минуте забил Криштиану Роналду, вышедший на замену в перерыве. Этот гол стал для португальца 901-м в карьере.

«Он всегда оказывает влияние, выходя в старте или со скамейки.

Тренер сказал, что все оказали большое влияние на игру, но у Криштиану есть талант забивать, поэтому три дня назад он забил 900-й гол, в этой игре забил 901-й и продолжит дальше до 1000-го гола, к которому он стремится», – сказал полузащитник сборной Португалии и «МЮ» в интервью RTP.

Роберто Мартинес: «Роналду – потрясающий футболист, но Португалия не зависима от него» 

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6 комментариев
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Просто величайший в истории. Он просто вышел и изменил игру. Рисунок игры. Гений. Роналду невероятен.
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1k голов! Он ведь реально может!
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Забьет 1000 голов и укрепит на сотни лет статус лучшего игрока в истории футбола.

Единолично держит почти все топовые рекорды в футболе:
- Лучший бомбардир в истории футбола
- Лучший бомбардир в истории сборных
- Лучший бомбардир в истории ЕВРО
- Лучший бомбардир в истории ЛЧ

Такого в истории футбола не было и не будет.
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Ответ Даулет Сарсенбин
Так он стремится к этому или ему все-таки все равно на голы?
Где и когда Роналду говорил, что ему все равно на голы?
Зачем вы это выдумываете?
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Ответ Vovker
Где и когда Роналду говорил, что ему все равно на голы? Зачем вы это выдумываете?
https://www.sports.ru/amp/news/1116356911-ronaldu-o-1000-golov-v-karere-net-problem-esli-etogo-ne-sluchitsya-900/
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