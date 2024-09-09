Бруну о Роналду: «У Криштиану талант забивать. Три дня назад он забил 900-й гол, сегодня 901-й и продолжит так до 1000-го, к которому стремится»
Бруну Фернандеш рассказал о цели Криштиану Роналду забить 1000 голов.
Сборная Португалии победила Шотландию во 2-м туре группового этапа Лиги наций. Победный гол на 88-й минуте забил Криштиану Роналду, вышедший на замену в перерыве. Этот гол стал для португальца 901-м в карьере.
«Он всегда оказывает влияние, выходя в старте или со скамейки.
Тренер сказал, что все оказали большое влияние на игру, но у Криштиану есть талант забивать, поэтому три дня назад он забил 900-й гол, в этой игре забил 901-й и продолжит дальше до 1000-го гола, к которому он стремится», – сказал полузащитник сборной Португалии и «МЮ» в интервью RTP.
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Единолично держит почти все топовые рекорды в футболе:
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Такого в истории футбола не было и не будет.
Зачем вы это выдумываете?