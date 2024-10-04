Роналду вызван в сборную Португалии на матчи с Польшей и Шотландией
Сборная Португалии объявила состав на ближайшие матчи.
12 октября Португалия в рамках Лиги нацией сыграет на выезде против Польши, а 15 октября проэкзаминует в гостях Шотландию.
Вратари: Диогу Кошта, Руй Силва, Рикарду Велью.
Защитники: Рубен Диаш, Антониу Силва, Гонсалу Инасиу, Ренату Вейга, Жоау Канселу, Диогу Далот, Нуну Мендеш, Нелсон Семеду.
Полузащитники: Жоау Пальинья, Жоау Невеш, Самуэл Кошта, Рубен Невеш, Отавиу, Бруну Фернандеш, Витинья.
Нападающие: Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Франсишку Консейсау, Франсишку Тринкау, Жоау Феликс, Рафаэл Леау, Диогу Жота, Педру Нету.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт Федерации футбола Португалии
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