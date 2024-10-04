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Роналду вызван в сборную Португалии на матчи с Польшей и Шотландией

Сборная Португалии объявила состав на ближайшие матчи.

12 октября Португалия в рамках Лиги нацией сыграет на выезде против Польши, а 15 октября проэкзаминует в гостях Шотландию.

Вратари: Диогу Кошта, Руй Силва, Рикарду Велью.

Защитники: Рубен Диаш, Антониу Силва, Гонсалу Инасиу, Ренату Вейга, Жоау Канселу, Диогу Далот, Нуну Мендеш, Нелсон Семеду.

Полузащитники: Жоау Пальинья, Жоау Невеш, Самуэл Кошта, Рубен Невеш, Отавиу, Бруну Фернандеш, Витинья.

Нападающие: Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Франсишку Консейсау, Франсишку Тринкау, Жоау Феликс, Рафаэл Леау, Диогу Жота, Педру Нету.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт Федерации футбола Португалии
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Польши по футболу
logoСборная Шотландии по футболу
logoЖоау Канселу
logoРуй Силва
logoОтавио
logoБруну Фернандеш
logoБернарду Силва
logoДиогу Жота
logoЖоау Пальинья
logoРубен Невеш
logoНелсон Семеду
logoРубен Диаш
logoДиогу Кошта
logoДиогу Далот
logoЛига наций УЕФА
logoФрансишку Тринкау
logoЖоау Феликс
logoРафаэл Леау
logoПедру Нету
Рикарду Велью
logoВитинья
logoФрансишку Консейсау
logoНуну Мендеш
logoГонсалу Инасиу
logoРенату Вейга
logoАнтониу Силва
logoЖоау Невеш
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