Роналду вызван в сборную Португалии на матчи с Польшей и Шотландией

Сборная Португалии объявила состав на ближайшие матчи.

12 октября Португалия в рамках Лиги нацией сыграет на выезде против Польши, а 15 октября проэкзаминует в гостях Шотландию.

Вратари : Диогу Кошта, Руй Силва, Рикарду Велью.

Защитники : Рубен Диаш, Антониу Силва, Гонсалу Инасиу, Ренату Вейга, Жоау Канселу, Диогу Далот, Нуну Мендеш, Нелсон Семеду.

Полузащитники : Жоау Пальинья, Жоау Невеш, Самуэл Кошта, Рубен Невеш, Отавиу, Бруну Фернандеш, Витинья.

Нападающие : Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Франсишку Консейсау, Франсишку Тринкау, Жоау Феликс, Рафаэл Леау, Диогу Жота, Педру Нету.