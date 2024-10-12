Бруну: «Как только вернусь из сборной, хочу вновь начать забивать за «МЮ». Я тоже несу за это ответственность, я результативный полузащитник» 

Бруну Фернандеш заявил, что намерен начать забивать за «Манчестер Юнайтед».

В 7 матчах сезона АПЛ на счету капитана манкунианцев 1 голевая передача.

«Что касается выступлений за клуб, то как только вернусь [из сборной], хочу прибавить в игре и вновь начать забивать. Я тоже должен нести за это ответственность, ведь я полузащитник, который много забивает.

В предыдущие годы у меня всегда была высокая результативность, поэтому я должен соответствовать и оправдывать ожидания. К тому же у меня своя собственная планка, от которой нельзя отступать.

Я еще не забивал за клуб и надеюсь, что как только вернусь, смогу забить и помочь клубу вернуться на победный путь и на хороший уровень игры», – сказал Фернандеш .