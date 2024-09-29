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  • У Бруну первое удаление в «МЮ» – в 242-м матче. Предыдущая красная была в 2019-м в «Спортинге»
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У Бруну первое удаление в «МЮ» – в 242-м матче. Предыдущая красная была в 2019-м в «Спортинге»

Бруну Фернандеша не удаляли пять лет.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» получил красную карточку в игре с «Тоттенхэмом» в 6-м туре АПЛ. Это произошло впервые после трансфера в английский клуб – в 242-м матче за команду.

В последний раз до сегодняшнего дня Бруну удаляли 15 сентября 2019 года, когда он выступал за «Спортинг».

Подробно со статистикой капитана «Юнайтед» можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoСборная Португалии по футболу
logoпремьер-лига Англия
дисквалификации
logoТоттенхэм
logoБруну Фернандеш
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