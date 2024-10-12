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Палмер о лучшем игроке мира: «Винисиус или Мбаппе. Назову Килиана»

Коул Палмер назвал лучшего футболиста мира в данный момент.

– Кто лучший игрок мира прямо сейчас?

– Я бы выбирал между Винисиусом и Мбаппе. Давайте я назову Килиана.

– Если бы твоя жизнь зависела от одного пенальти, кто бы его бил?

– Я, – сказал полузащитник «Челси» Коул Палмер в интервью Goal.

В этом сезоне 22-летний полузащитник «Челси» сделал 11 (6+5) результативных действий за 7 матчей в АПЛ и стал лучшим игроком месяца в Премьер-лиге.

Коул Палмер выбрал между Месси и Роналду: «Лео, я хотел быть им в детстве»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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