Фан-группа сборной Франции об игре Мбаппе в Ла Лиге после невызова в сборную: «Нас будто держат за дураков. Молчание неприемлемо – либо «Реал» попросил его заткнуться, либо Франция»

В главной фан-группе сборной Франции недовольны поведением Килиана Мбаппе.

Нападающего «Реала » не вызвали в национальную команду, чтобы дать восстановиться от повреждения. Несмотря на это, он вышел в стартовом составе на игру мадридцев с «Вильярреалом» в Ла Лиге.

«Что мы поняли на этой неделе, так это то, что ушел настоящий капитан, тот, кого фанаты посвятили в рыцари – Антуан Гризманн .

Мы спрашивали себя, был ли выбор нового капитана правильным, и, учитывая этот эпизод, я не знаю. Где-то произошла ошибка, а мы потеряли пример для подражания.

Для капитана молчание в такой ситуации неприемлемо. Либо «Реал» попросил его заткнуться, либо Франция, но мы знаем, что когда Мбаппе хочет говорить, он говорит.

Он должен выполнять свои капитанские обязанности. Я не буду заходить так далеко, чтобы сказать, что мы чувствуем себя так, будто нас держат за дураков, и я не знаю, кто.

Но эту неделю нужно забыть, и это будет трудно, потому что она оставит за собой следы», – сказал Фабьен Бонне, пресс-секретарь Irresistibles Francais, в интервью L’Equipe.

Дешам об игре Мбаппе за «Реал» после невызова в сборную: «Интересы клубов и сборных в какой-то момент неизбежно расходятся. Для меня самое важное – это интересы игрока»