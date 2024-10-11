Винисиус – самый дорогой игрок Ла Лиги по версии Transfermarkt, бразилец стоит 200 млн евро. В топ-10 семь игроков «Реала», три – из «Барсы»

Винисиус Жуниор – самый дорогой игрок чемпионата Испании.

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов Ла Лиги и оценил вингера «Реала » в 200 миллионов евро. Это третий случай в истории после Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда .

Винисиус также вместе с Холандом возглавляет список самых дорогих футболистов мира на данный момент.

Топ-10 Ла Лиги выглядит следующим образом:

1. Винисиус Жуниор («Реал») – 200 млн евро

2-3. Джуд Беллингем («Реал») – 180 млн

2-3. Килиан Мбаппе («Реал») – 180 млн

4. Ламин Ямаль («Барселона») – 150 млн

5. Федерико Вальверде («Реал») – 130 млн

6. Родриго («Реал») – 110 млн

7-8. Орельен Тчуамени («Реал») – 100 млн

7-8. Эдуардо Камавинга («Реал») – 100 млн

9. Гави («Барселона») – 90 млн

10. Педри («Барселона ») – 80 млн.

11-е место занял форвард «Атлетико » Хулиан Альварес – его оценили в 75 млн евро. Вингер «Атлетика» Нико Уильямс идет следом – 70 млн.