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Винисиус – самый дорогой игрок Ла Лиги по версии Transfermarkt, бразилец стоит 200 млн евро. В топ-10 семь игроков «Реала», три – из «Барсы»

Винисиус Жуниор – самый дорогой игрок чемпионата Испании.

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов Ла Лиги и оценил вингера «Реала» в 200 миллионов евро. Это третий случай в истории после Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

Винисиус также вместе с Холандом возглавляет список самых дорогих футболистов мира на данный момент.

Топ-10 Ла Лиги выглядит следующим образом:

1. Винисиус Жуниор («Реал») – 200 млн евро

2-3. Джуд Беллингем («Реал») – 180 млн

2-3. Килиан Мбаппе («Реал») – 180 млн

4. Ламин Ямаль («Барселона») – 150 млн

5. Федерико Вальверде («Реал») – 130 млн

6. Родриго («Реал») – 110 млн

7-8. Орельен Тчуамени («Реал») – 100 млн

7-8. Эдуардо Камавинга («Реал») – 100 млн

9. Гави («Барселона») – 90 млн

10. Педри («Барселона») – 80 млн.

11-е место занял форвард «Атлетико» Хулиан Альварес – его оценили в 75 млн евро. Вингер «Атлетика» Нико Уильямс идет следом – 70 млн.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoАтлетик
logoЛа Лига
рейтинги
logoКилиан Мбаппе
logoФедерико Вальверде
logoВинисиус Жуниор
logoЭрлинг Холанд
logoОрельен Тчуамени
logoРодриго
logoХулиан Альварес
logoЭдуардо Камавинга
деньги
logoПедри
logoДжуд Беллингем
logoНико Уильямс
Transfermarkt (Трансфермаркт)
logoГави
logoЛамин Ямаль
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